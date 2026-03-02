Review | Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever is wederom één van die sport spin-off games die leuk is om te spelen voor jong en oud. De vorige twee sporten waren voetbal en golf, zodoende heeft Nintendo gekozen voor een nieuwe tennis game. Slaat deze nieuwe titel de vorige game om de oren, of is detail weer ver te zoeken?

Mario Tennis Fever brengt de iconische cast van het Mushroom Kingdom opnieuw samen, dit keer op de tennisbaan. De combinatie van sportactie, kleurrijke presentatie en lichte RPG‑invloeden maakt dit een titel die meteen vertrouwd aanvoelt, maar toch fris genoeg is om je aandacht vast te houden. In de vorige Mario Tennis game mistte we vooral diepgang en voelde de game al snel saai aan. Hoe goed weet Mario Tennis Fever ons te behouden?

Een uitgebreide tutorial vermomd als storymode

De story mode is een van de sterkste onderdelen van Mario Tennis Fever. Het verhaal is luchtig en typisch Mario. In het Mushroom Kingdom waren onze helden zich klaar aan het maken om de grootste tennis toernooi te houden, waarbij mensen van het hele koninkrijk bijeenkwamen. Helaas werd Daisy ziek, en ging men op zoek naar een speciale gouden vrucht die haar koorts zou genezen. Natuurlijk gaat er van alles mis bij het halen van de gouden vrucht.

In de story mode speel je als Baby Mario die al zijn krachten is verloren, en tevens al zijn kennis van tennis. Om Daisy te genezen, moeten zij hun krachten bundelen om het kwaad te bestrijden, zodat zij eerst zichzelf terug toveren tot hun volwassen variant. Het leren van de technieken en termen gaat in stappen, bijna missies zou je kunnen zeggen.

Elke missie introduceert een nieuwe techniek of tactiek, zoals slices, smashes maar ook je positionering. Je leert deze vaardigheden niet via droge uitlegschermen, maar door ze direct toe te passen in kleine challenges die steeds iets moeilijker worden. De opbouw doet sterk denken aan Super Mario RPG: korte verhalende scènes worden afgewisseld met challenges, taken en uitdagingen die je tennisvaardigheden testen. Hierdoor voelt de story mode nooit als een verplicht nummertje, maar als een natuurlijke, speelse manier om de game te leren beheersen.

Gedurende de story bouw je Baby Mario op tot een Tennis Legende waarbij je verschillende skills kunt levelen. De skills zijn natuurlijk respectievelijk voor hoe je karakter reageert in een tennis match.

Het spel in een notendop

De gameplay van Mario Tennis Fever is toegankelijk genoeg voor beginners, maar biedt voldoende diepgang voor spelers die hun skills willen meesteren. De rackets spelen hierin een belangrijke rol: elk racket heeft z’n eigen “power” waarmee jij je tegenstander het lastig kunt maken. Elk racket heeft een unieke ability die je tegenstander het moeilijk maakt om de bal terug te slaan, waardoor je een rally makkelijker kunt winnen.

Een racket kan bijvoorbeeld een tornado spawnen, de ander kan een ijsplek maken op de grond waardoor je tegenstander bevriest. Om deze ability te kunnen gebruiken, dien je de bal een aantal keren goed hebben terug gemept naar je tegenstander. Weet jij je tegenstander meerdere keren te raken met je racket specialty, dan wordt je tegenstander vertraagd voor een aantal seconden. Let er dus ook goed op dat jijzelf niet geraakt wordt!

Een ander leuk aspect zijn de verschillende terreinen, deze voegen variatie toe aan de game. Niet alleen in hun visuele aspect, maar elke tennisbaan heeft een andere karakteristiek. Grasbanen zijn snel en onvoorspelbaar, gravelbanen geven meer controle en vertragen de bal. Als dat dan nog niet genoeg is, kun je er ook nog eens voor kiezen om een langzame, normale of snelle bal te gebruiken. Hierdoor heb je oneindig veel combinaties die je kunt doen waardoor ieder potje z’n eigen unieke feel heeft.

Daarnaast heeft elk personage zijn eigen speelstijl. Mario is de allrounder die overal goed in is, Peach is een technische speler die uitblinkt in finesse en precisie, Bowser domineert met brute kracht en Yoshi compenseert met z’n snelheid. De diepgang zit vooral in de rallies zelf, waar timing, positionering en het slim inzetten van trick shots bepalen wie de overhand krijgt. De game beloont risico’s, maar straft overmoedige keuzes net zo hard.

Mix It Up en Trial Tower: twee verrassend verslavende modi

Naast de standaardmatches introduceert Mario Tennis Fever twee opvallende modi die de game extra diepgang en herspeelbaarheid geven. Mix It Up is een chaotische, energieke spelmodus waarin de regels voortdurend veranderen. Tijdens een Special Match kunnen er willekeurige modifiers verschijnen — denk aan supersnelle ballen, omgekeerde besturing of power‑ups die het veld tijdelijk veranderen. Het resultaat is een onvoorspelbare, party‑achtige ervaring die perfect is voor spelers die houden van verrassingen en snelle actie. Natuurlijk kun je ook voor de Score Challenge gaan waarin je zoveel mogelijk ballen door verschillende ringen moet slaan. De speler met de hoogste score wint!

Trial Tower biedt juist het tegenovergestelde: een meer gestructureerde, uitdagende singleplayer modus waarin je steeds hogere verdiepingen van een toren moet beklimmen. Elke verdieping introduceert een nieuwe tegenstander of unieke challenge, waardoor je je vaardigheden stap voor stap moet aanscherpen. Het is een uitstekende manier om je techniek te verbeteren en te testen hoe ver je kunt komen zonder fouten te maken. Samen vormen deze twee modi een mooie balans tussen chaos en uitdaging.

Een perfecte game om vrienden mee uit te dagen

Mario Tennis Fever is ontworpen met multiplayer in gedachten, en dat merk je aan de vele manieren waarop je samen kunt spelen. Via local play kun je eenvoudig met meerdere spelers op één console spelen, waarbij iedereen een Joy‑Con of controller gebruikt. Dit maakt het ideaal voor feestjes, familieavonden of spontane matches op de bank. De game is makkelijk te leren, waardoor iedereen binnen een paar minuten kan meedoen — zelfs vrienden die normaal geen sportgames spelen. De basisbesturing is intuïtief en de game legt nieuwe mechanics op een natuurlijke manier uit, waardoor de instapdrempel laag blijft.

Daarnaast ondersteunt de game gameshare, waardoor je met twee consoles kunt spelen terwijl slechts één speler de volledige game bezit. Dit verlaagt de drempel om samen te spelen enorm en maakt het makkelijk om vrienden mee te laten doen zonder dat ze de game zelf hoeven te kopen.

Voor wie liever de competitie online opzoekt, biedt de online modus snelle matchmaking, toernooien en ranked play. De netcode is stabiel en de wachttijden zijn kort, waardoor je vrijwel altijd direct een tegenstander vindt. Of je nu lokaal of online speelt, Mario Tennis Fever zorgt ervoor dat je altijd een manier hebt om je vrienden — of de rest van de wereld — uit te dagen.

Swing‑modus voor een fysieke, toegankelijke speelstijl

Voor spelers die graag wat meer beweging in hun gameplay willen, biedt Mario Tennis Fever een Swing‑modus. In deze stand gebruik je de motion controls van de Joy‑Cons om echte zwaaibewegingen te maken, alsof je een echt racket vasthoudt. De game registreert je timing en richting, waardoor je slagen natuurlijker aanvoelen en je letterlijk fysiek in de rally zit.

Swing‑modus is ideaal voor families, casual gamers of iedereen die een meer intuïtieve manier van spelen zoekt. Het is minder competitief nauwkeurig dan de standaardbesturing, maar juist daardoor perfect voor luchtige potjes of een actieve speelsessie met vrienden. Het geeft de game een extra laag toegankelijkheid en maakt het tennisthema nog tastbaarder.

Verdict

Mario Tennis Fever is een energieke, kleurrijke en verrassend diepe sportgame die de Mario Tennis‑formule naar een hoger niveau tilt. De storymode combineert een charmant verhaal met een slimme interactieve tutorial, de gameplay biedt een mooie balans tussen toegankelijkheid en diepgang, en de multiplayer maakt het een perfecte game om vrienden mee uit te dagen. In vergelijking met Mario Tennis Aces voelt Fever meer gepolijst, strategischer en rijker in content. Voor zowel casual spelers als competitieve tennisliefhebbers is dit een absolute aanrader.