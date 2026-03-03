Background

Deadzone: Rogue komt naar de Nintendo Switch 2

21 Jordy Gerritse 3 maart 2026

Deadzone: Rogue

Deadzone: Rogue komt op 17 maart 2026 naar de Nintendo Switch 2. Deze roguelite first-person shooter verscheen eerder al op Steam, Xbox en PlayStation, maar baant nu ook zijn weg naar de hybride handheld van Nintendo.

Deadzone: Rogue is een FPS roguelite die je samen met vrienden kunt spelen in co-op. Elke run gaat gepaard met sci-fi-soundtracks, roguelite-upgrades en first-person shooting combat.

Aangezien de game al enige tijd op andere platformen verkrijgbaar is, zijn er al enkele bevindingen online. Het wordt bestempeld als een vermakelijke roguelite met goede gunplay en interessante roguelike-elementen. Je kunt de game nu al vooruitbestellen via de e-Shop. Vanaf 17 maart mag je er mee aan de slag op de Nintendo Switch 2.

Meer over Indie World? Check hier de Nintendo Switch 2-aankondigingstrailer van Blighted.

