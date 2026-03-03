Denshattack! lanceert 17 juni – demo vanaf vandaag speelbaar

Nieuws 23 Malvin Schuivens 3 maart 2026
Subway Surfer met de Fortnite Battle Bus (trein)? Klinkt lachen! Dat is de vibe die Denshattack! mij tijdens de aankondiging gaf. De game krijgt nu tijdens de Nintendo Indie World van 3 maart 2026 eindelijk een releasedatum.
Denshattack! is een hoge intensiteit game waar je door 50+ levels gaat driften als onder andere een trein. Deze kleurrijke trein kan allemaal toffe trucjes en het is aan jou om die te laten zien terwijl je je een weg baant door de levels. De game komt vanuit Undercoders en wordt uitgegeven door Fireshine Games. De gameplay heeft wat weg van Tony Hawk games en Jet Set Radio. Check de releasedatum trailer voor deze futuristische trein-drift game, geïnspireerd op Japan. Oh, en met een kleine Zelda crossover!
”Flip, trick and grind your train in a fast-paced, off-the-rails ride through a colourful Japanese dystopia. Outmatch rival gangs, wreck a shady megacorp, and take back the tracks with nothing but skill, speed, and style.”
Denshattack! is vanaf 17 juni beschikbaar voor onder andere Nintendo Switch en Switch 2. Je kan de demo later vandaag gaan spelen!
Tagged as:
Demo denshattack! drift Indie World Nintendo train
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment