Denshattack! lanceert 17 juni – demo vanaf vandaag speelbaar

Subway Surfer met de Fortnite Battle Bus (trein)? Klinkt lachen! Dat is de vibe die Denshattack! mij tijdens de aankondiging gaf. De game krijgt nu tijdens de Nintendo Indie World van 3 maart 2026 eindelijk een releasedatum.

Denshattack! is een hoge intensiteit game waar je door 50+ levels gaat driften als onder andere een trein. Deze kleurrijke trein kan allemaal toffe trucjes en het is aan jou om die te laten zien terwijl je je een weg baant door de levels. De game komt vanuit Undercoders en wordt uitgegeven door Fireshine Games. De gameplay heeft wat weg van Tony Hawk games en Jet Set Radio. Check de releasedatum trailer voor deze futuristische trein-drift game, geïnspireerd op Japan. Oh, en met een kleine Zelda crossover!

”Flip, trick and grind your train in a fast-paced, off-the-rails ride through a colourful Japanese dystopia. Outmatch rival gangs, wreck a shady megacorp, and take back the tracks with nothing but skill, speed, and style.”

Denshattack! is vanaf 17 juni beschikbaar voor onder andere Nintendo Switch en Switch 2. Je kan de demo later vandaag gaan spelen!