Review | Elgato Wave:3 MK.2

Een tweede iteratie voor een welgeliefde microfoon, dat is onderdeel van het Wave Next programma dat Elgato verder zal gaan brengen. Gericht op de streamer, de plug-and-play gamer en de studiogebruiker: Dit is de Elgato Wave:3 MK.2!

Wave Next zorgt voor een hernieuwde iteratie op veel van Elgato’s bestaande producten. Hieronder valt bijvoorbeeld de Stream Deck + XL (onze review hier leesbaar), maar dus ook de nieuwe Wave:3 MK.2. Deze herziende microfoon maakt jouw streaming setup slimmer en efficiënter met totale controle, touch controls en een hele boel software opties door middel van Wave Link 3.0. Laten we even kijken naar deze nieuwe mic!

Bouwkwaliteit en design

De Wave:3 MK.2 heeft een subtiel, zwart en minimalistisch ontwerp met een plastic body, metalen poot en de mogelijkheid om deze volledig los te koppelen en te monteren aan een microfoon arm van bijvoorbeeld Elgato. We zien het logo aan de bovenkant van de mic en aan de onderkant zien we de volume control. Op de bovenzijde is de touch-to-mute knop aanwezig. Druk je deze in? Dan gaat de volume LED rood branden, zo weet je dat je on-stream alles kan roepen en niemand je kan horen (wel zo handig als je boos wordt in de games).

Ik vind het design enorm subtiel en daarmee past deze in zowel iedere setup, of je nu een volledige RGB-420-setup hebt, of een hele subtiele met zo’n nep klimop wandje, de Wave:3 MK.2 zal overal wegvallen en niet de aandacht stelen. Over de bouwkwaliteit ben ik niet helemaal te spreken. Het plastic voelt goedkoop en ook de stevigheid is er niet helemaal. Dit is verder wel mijn enige minpunt en hoe belangrijk is een stevige bouwkwaliteit nu eigenlijk voor een microfoon die aan je bureau vastzit of op je bureau staat?

De verschillen

De MK.2 van deze Wave:3 microfoon is dus de tweede iteratie. Maar wat is er nu dan precies nieuw aan? Nou, laten we beginnen met de vernieuwde processor, die veel meer opties biedt qua architectuur. Zo heb je nu volledige onboard DSP-verwerking, kan je effecten direct op je microfoon draaien en heb je een continue signaalflow. Je hebt hiermee dus ultra-lage monitoring latency, real-time broadcast geluid en geen virtuele microfoon nodig voor effecten. Wel zo handig allemaal, maar er is meer…

We zien namelijk een vernieuwing van het anti-clipping systeem, genaamd Clipguard 2. Zo heb je gelaagde anti-distortion bescherming, aansturing via de nieuwe processor en wordt clipping zowaar onmogelijk gemaakt. Dus een verbeterde versie van een bestaande technologie, maar een verbetering nonetheless. Daarnaast kan de processor er nu voor zorgen dat de microfoon zelf bepaalt hoe jouw gain level komt te staan. Even 5 seconden de knop indrukken, een beetje stom lullen en de processor stelt automatisch je optimale gain in. Fun fact: het werkt nog goed ook!

Daarnaast zijn er nu dus ook wat verbeteringen in de monitoring. Door de vernieuwde mixer, snellere processor en flexibelere mixing modes kan je monitoring nu optimaliseren en is het ook nog eens ultra low-latency. Dit geldt ook voor de onboard DSP-effecten en de mogelijkheid om zonder virtuele microfoons gebruik te maken van reverb, voice-changers en andere leuke dingetjes. Al deze elementen maken de MK.2 een waardige upgrade, maar hoe is de geluidskwaliteit en hoe zit dat met de software?

Geluidskwaliteit

Al die features klinken leuk, maar jij bent gewoon een gamer die zonder veel na te denken goed microfoongeluid wilt. Ook dan zit je bij de Wave:3 MK.2 gebakken, want wat een geluid komt er uit een microfoon die makkelijk in te stellen is, of niet eens instellingen nodig heeft. Deze nieuwe versie heeft sowieso een supercardioid pickup, wat betekent dat er een strakkere focus is op het geluid dat van voren binnenkomt, er nog betere noise reduction is vanaf de zijkanten en hij zelfs in een studio setup het aardig goed zou doen. Voor jou als gamer of streamer dus ideaal! De veelzijdigheid van deze microfoon biedt ook enorm veel vrijheid voor de kenner.

Geluidskwaliteit is dus echt subliem en er is oprecht niks op aan te merken. Mede door het feit dat je alles kan stileren, maar ook doordat de pickup gewoon strak is. Geen onnodig omgevingsgeluid, gewoon een sterke focus op jouw stem, een gezonde dosis bass en weinig afleidingen. Bass was in de vorige versie soms nog wel een issue, maar is hier nooit een stoorfactor geweest. Waar de microfoon wel het beste klinkt, is in de mid- en high tones. Bass is hierin niet de focus, maar dat is ook niet nodig als je het mij vraagt.

Elgato Wave Link 3.0

Een nieuw software-tijdperk voor Elgato is aangebroken. Ze brengen niet alleen nieuwe versies uit van bestaande hardware, maar willen met hun vernieuwde motivatie ook de software uitbreiden en beter laten samenwerken. De app voor het eerst openen kan overweldigend zijn. Mijn god, zoveel opties…

Maar, deze vrijheid zorgt ervoor dat jij alles, maar dan ook alles kan afstemmen met elkaar. Je kan effecten en volumes van zowel in- als output direct regelen via de app tot aan 5 custom mixes, die gestapeld staan als kanalen. Je kan het samen met je Stream Deck gebruiken én tot vier andere Wave apparaten. Er zit zelfs ondersteuning in voor third-party apparatuur, mocht je dat willen. Cherry on the cake? Geen abonnementen, paywalls of wat dan ook, gewoon een hernieuwde visie die Elgato maar al te graag naar de streamer wereld wilt brengen. Alhoewel de app dus een beetje leercurve vereist, is het alsnog makkelijker dan DJ worden, zullen we maar zeggen. Al met al werkt de software fantastisch en zal Elgato het blijven uitbreiden.

Verdict

De Wave:3 MK.2 is geen kleine refresh, maar een vernieuwde visie. Er zitten enorm veel verschillen in geluidskwaliteit, features én software. Het is hiermee niet alleen een efficiënter systeem, maar ook gewoonweg een betere gebruikerservaring. De bouwkwaliteit is een beetje flimsy, maar dat haalt niet weg dat alles dat onder dat plastic zit fantastisch is, klinkt en werkt.

RGB feedback, subtiel ontwerp, verbeterde processor, vernieuwde Wave Link en Clipguard 2.0, de mogelijkheid om je gain automatisch in te stellen, verbeterde geluidskwaliteit én voice-changers op je microfoon. Het plaatje is zowaar compleet voor Elgato.

Zoek jij een upgrade die jou gaat helpen beter te streamen, recorden, gamen of wat dan ook? Dan is de Elgato Wave:3 MK.2 waarschijnlijk een van de betere opties op de markt.