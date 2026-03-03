Review | Fallout 4 op de Nintendo Switch 2

Fallout is eindelijk speelbaar op het Nintendoplatform. Waar Fallout 3 of New Vegas een logische keuze leken, heeft Bethesda niet voor het voorkeurspad gekozen. Ze slaan hun eigen weg in en brengen ons Fallout 4 Anniversary Edition. Ruim tien jaar na de oorspronkelijke release van de game. Volledig compleet, aangedikt met officiële DLC en community-uitbreidingen voor jouw kleine handheld device, in grootte vergelijkbaar met een Pip-Boy.

Fallout 4 is inmiddels meer dan tien jaar oud. Ik geef je heel even de tijd om dat te laten bezinken. Bijgekomen? Goed. Fallout 4 verscheen oorspronkelijk op 10 november 2015 op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Nog voor de eerste Nintendo Switch bestond zelfs. Skyrim baande eerder zijn weg al naar de Nintendo Switch, maar Fallout bleef achter. Inmiddels is Skyrim ook opnieuw verschenen op de Nintendo Switch 2. Na een paar nodige aanpassingen draait deze eindelijk naar behoren en dit was dan gelijk de test en voorbereiding voor Fallout 4. Want in tegenstelling tot Skyrim lukt het Bethesda dit keer in één keer om het goed te doen. Fallout 4 Anniversary Edition draait als een zonnetje op de Nintendo Switch in zowel handheld- als tv-mode.

Fallout 4

Ongetwijfeld niet de favoriet van de community, maar alsnog een ijzersterke game binnen de populaire postapocalyptische franchise van Bethesda. Fallout 4 zette passen vooruit en weer achteruit. Vooral het stukje “RPG” ontbrak in deze openwereld-RPG. Desalniettemin heb ik me er destijds kostelijk mee vermaakt op de PlayStation 4. Daarna ook op de pc met mods en later ook nog op de PlayStation 5 met de gratis next-gen upgrade. En dan nu eindelijk ook op de Nintendo Switch 2, waar ik mezelf nog steeds weet te verliezen in een wereld die ik inmiddels uit mijn duimpje ken.

In de Anniversary Edition op de Nintendo Switch 2 krijg je het hele pakket. Deze bestaat uit de basegame, alle officieel uitgebrachte uitbreidingen zoals Nuka-Cola World en Far Harbor en zo’n 150 community-toevoegingen. Deze verschillen in omvang, kwaliteit en relevantie. Er zitten hele simpele paintjobs bij voor wapens en armor, maar ook nieuwe soorten huisdieren, extra verhaallijnen, nieuwe wapens en andere kleine toevoegingen. Het zijn kleine, maar wel merkbare toevoegingen die geen gigantische impact hebben op de game die je al kent, maar wel af en toe voor een goede dosis verfrissing zorgen.

Wat je er niet bij krijgt, zijn cloud-saves. Misschien wel de grootste domper van deze release. Fallout 4 is meer dan tien jaar oud en ik heb het begin van de game al zo ontzettend vaak moeten zien. Ik kan bijna de baan van de Vault-Tec-vertegenwoordiger overnemen, zo goed ken ik zijn overtuigende pitch ondertussen. Ik laat dus tien jaar aan voortgang achter om opnieuw te beginnen op de Nintendo Switch 2. Voor een terugkerende speler is dit misschien niet heel aantrekkelijk, maar als dit je eerste kennismaking is met de Commonwealth, heb ik niets gezegd.

Fantastische port

In één keer goed. Dat mag gezegd worden. Fallout 4 draait als een zonnetje op de Nintendo Switch 2. Toch wel een verrassing als we kijken naar de Nintendo Switch 2-versie van Skyrim op de dag van release. Beide titels draaien inmiddels goed op de Nintendo-handheld, waardoor ik ook beide weer voorzichtig in mijn rotatie heb. Fallout 4 is daarentegen niet per se vergelijkbaar met Skyrim op de Nintendo Switch 2. Waar Skyrim muisbesturing en gyro als optie aanbiedt, zijn deze opties afwezig in Fallout 4. Wellicht wordt dit toegevoegd in een toekomstige update. Fallout 4 heeft ook geen amiibo-ondersteuning of Nintendo-exclusieve content.

Wat in ieder geval wordt toegevoegd in een toekomstige update is DLSS-ondersteuning. Op dit moment zit dat er niet in en dat verbaasde me enorm. Je kunt Fallout 4 spelen in 30, 40 en 60 fps in zowel handheld- als tv-mode (mits je tv 120 Hz is). Het verbaast mij, omdat Fallout 4 er op dit moment eigenlijk al enorm goed uitziet op de Nintendo Switch 2. Beter dan de originele release op de PlayStation 4 en Xbox One, maar uiteraard niet zo goed als de PlayStation 5, Xbox Series X of pc-versie. Ondanks dat het er nu dus al enorm fraai uitziet (en soepel speelt), wordt het dus alleen nog maar beter zodra de game DLSS ondersteunt.

Via het hoofdmenu kun je kiezen voor 30, 40 of 60 fps. Dit kun je niet tijdens het spelen aanpassen. Persoonlijk vind ik 40 fps de sweetspot voor Fallout 4 op de Nintendo Switch. Het is vloeiend genoeg en aanzienlijk scherper dan wanneer je in 60 fps speelt. Het verschil tussen 30 en 40 fps is verwaarloosbaar, waardoor je voor een gebalanceerde ervaring het beste kunt kiezen voor 40 fps. Wellicht dat DLSS er genoeg aan kan doen om ook 60 fps een stuk scherper te maken. Op dit moment is dit niet het geval en zorgt het voor een veel zachter beeld. Dit valt meer op als je in tv-mode speelt, maar persoonlijk vond ik de 40 fps-optie in zowel tv-mode als handheld-mode het fijnst.

Verdict

Fallout 4 mag dan niet de absolute top van de serie zijn, maar op de Nintendo Switch 2 voelt het als een wedergeboorte. Dit is geen halfbakken overzetting, maar een port die laat zien wat er mogelijk is wanneer Bethesda het serieus aanpakt. De Anniversary Edition draait soepel, oogt strak en bevat bijna alles wat je wilt. En met updates in het vooruitzicht wordt het alleen maar beter. Of je nu terugkeert naar de Commonwealth of voor het eerst voet zet in de Wasteland: dit is de versie die je wilt spelen. Een moderne jas voor een tijdloze klassieker en eindelijk een Fallout-ervaring die onderweg net zo goed voelt als op de bank.