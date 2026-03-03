“Starfield komt in april naar de PlayStation 5”

Starfield komt op 7 april naar de PlayStation 5. De game wordt zowel fysiek als digitaal aangeboden voor de PlayStation 5. Een officiële aankondiging vanuit Bethesda hebben we niet, maar de gelekte informatie is zeer betrouwbaar.

De releasedatum van Starfield op PlayStation 5 wordt bevestigd door Billbil-kun. Een respectabele bron als het aankomt op dit soort informatie. De volledige informatie deelt hij via het Franse outlet Dealabs.

De vermeende releasedatum is 7 april 2026 en de game wordt verkocht als Standard Edition en Premium Edition. De prijzen zijn respectievelijk € 49,99 en € 69,99. Significant goedkoper dan de game was tijdens de release op PC en Xbox. Vervroegde toegang zit niet inbegrepen in de Premium Edition. De precieze content die erbij zit, is nog niet bekend.

De verwachting is dat Starfield voor de PlayStation 5 rond 18 maart beschikbaar is voor preorder. Exacte details omtrent de release kunnen nog gewijzigd worden.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 We can finally confirm it, Starfield is coming to PS5 — and we have the pre‑order date. Here’s what our investigation uncovered:

📅 Pre‑order opening

💶 Pricing (EUR & GBP)

📅 Release Date confirmation

🗒️ Editions listinghttps://t.co/LN5uinRjls — billbil-kun (@billbil_kun) March 2, 2026

Starfield

Starfield sloeg een andere weg in als het aankomt op Bethesda-rpg’s. Voor sommigen een verademing, voor anderen een gemis. Wij zaten daar een beetje tussenin. Terwijl het ontzettend ambitieus is, merkten we al snel de gebreken en de limieten van de Creation Engine. Het contrast tussen de nauwkeurig gedetailleerde werelden van Fallout en The Elder Scrolls en de grote open, lege en veelal oninteressante ruimte in Starfield viel ook snel op. In de tussentijd zijn er veel updates geweest, maar Bethesda heeft eerder al laten weten dat de open-space game geen vermeende 2.0-update krijgt die veel systemen volledig op de schop zou doen.