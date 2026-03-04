Background

Bandai Namco onthult deze week een nieuwe RPG

Jordy Gerritse 4 maart 2026

Bandai Namco gaat deze week nog een nieuwe RPG onthullen. Via social media deelt de Japanse uitgever en maker een korte teaser waarin we een beetje natuur zien en de achterkant van een nog onbekend personage. De onthulling vindt plaats op 6 maart om 00:00.

De teaser voor de nieuwe Bandai Namco RPG laat ons een beetje natuur zien en de achterzijde van een nog onbekend personage met een rood schild op zijn rug. Het eerste shot met natuur laat op de achtergrond een hoge toren zien. Dit geeft spelers de indruk dat het gaat om een game binnen het Sword Art Online-universum.

Bandai heeft de première al op YouTube geplaatst en hier krijgen we een heel klein beetje meer informatie via de beschrijving van de video. Deze luidt: “A serenity soon to be disturbed.” Al zegt dit natuurlijk nog niet veel meer.

De onthulling kun je hier beneden zien. Kom vrijdag om precies middernacht dus nog even terug om te zien wat het gaat worden. Of lees het vrijdagochtend op de website, dan zullen we het vast al gedeeld hebben.

Meer over Bandai Namco RPG’s? Check hier onze preview van The Blood of Dawnwalker.

