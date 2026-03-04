Highguard trekt de stekker eruit

Het is over voor Highguard. De free-to-play-shooter van Wildlight Entertainment heeft het ruim een maand volgehouden. Op 12 maart gaan de servers offline. Er wordt deze week nog een laatste update vrijgegeven.

Sinds de lancering telde Highguard meer dan twee miljoen koppen die een kans waagden in deze nieuwe Hero-shooter. De reacties waren vooral gemengd. Waar de een genoot van de hele andere opzet vergeleken met andere shooters, vonden anderen het te langzaam, te competitief of erg onlogisch en slecht in balans. In het eerste weekend na de lancering werd een vijf-tegen-vijf-modus tijdelijk beschikbaar gemaakt. Wildlight Entertainment luisterde nauw naar de community en bracht met regelmaat updates uit voor de game.

De laatste update

Vandaag of morgen verschijnt er nog een laatste update voor Highguard. Hierin verschijnt een nieuwe Warden, een nieuw wapen, voortgang voor accountlevels en skill-trees. Hier mogen spelers dan nog een weekje van genieten, want op 12 maart trekt Wildlight de stekker eruit.

Hero-shooters zijn ondertussen een beetje passé, maar op de een of andere manier is het Blizzard Entertainment gelukt om Overwatch nieuw leven in te blazen. De “2” is verdwenen uit de naam en er zijn veel dingen veranderd en toegevoegd. Wordt dit dan weer het nieuwe thuis voor alle Highguard-spelers?

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er gebeurt met de resterende medewerkers van Wildlight Entertainment. Eerder viel er al een hevige ontslagronde plaats. De skeletoncrew die er nu nog zit, lijkt voor nu ook op te houden met bestaan.