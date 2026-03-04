Review | Logitech MX Master 4

Logitech is waarschijnlijk hét merk waar je als eerste aan denkt qua randapparatuur voor een computer of laptop. Iedereen heeft vroeger wel een onverwoestbare Logitech muis gehad, die jaren meeging. Wist je echter ook dat ze ook gespecialiseerde items maakte? Vandaag gaan we kijken naar de nieuwe MX Master 4 muis, speciaal ontworpen met productiviteit en efficiëntie in gedachten.

De MX Master-lijn is een bekende lijn binnen Logitech, vooral in het professioneel werkvlak zien we deze muis veel terugkomen. Optimalizatie op basis van efficiëntie maar ook comfort en gebruiksgemak ligt bij dit model voorop.

Recent is er een nieuwe iteratie uitgekomen, namelijk de MX Master 4. Natuurlijk zijn er verbeteringen toegepast ten opzichte van het vorige model wat workflow nog efficiënter zou moeten maken.

Geen muis voor gamers, maar wél voor serieus gebruik. Ideaal voor content creation, maar ook voor dagelijks gebruik. Vandaag nemen we deze productiviteitsmuis onder de loep.

Algemene informatie

De Logitech MX Master 4 is een draadloze muis, gemaakt om lang en prettig mee te werken. Standaard gebruik je hem vooral met het kleine USB‑C dongle dat wordt meegeleverd; die steek je in je laptop of pc en dan werkt de muis vrijwel direct. Je kunt hem daarnaast ook via Bluetooth verbinden en tot drie apparaten koppelen, waarna je met één druk op het knopje aan de onderkant van de muis wisselt. Een volle lading batterij gaat bij normaal gebruik ongeveer twee tot drie maanden mee voordat je hem weer moet opladen, ongeveer 500 tot 600 uur!. Opladen doe je met een USB‑C kabel (wordt niet meegeleverd) en een paar minuten aan de oplader geeft je weer genoeg energie voor een paar uur gebruik. De muis werkt tevens goed op bijna elke ondergrond, zelfs op een glazen tafel. Ideaal als je dus eventjes geen muismat bij de hand hebt. Verder krijgen we ook twee scrollwielen, een voor verticaal scrolling en de ander voor horizontaal scrolling. Door spreadsheets of timelines gaan wordt hierdoor heel makkelijk. Beschikbaar in graphite (donkergrijs) en zwart; een witte versie voor Mac bestaat ook. De behuizing combineert matzwart plastic met rubberen gripzones, die slijtvast zijn en een premium, niet-vingerafdrukgevoelige feel geven zelfs na maanden gebruik.

Vernieuwingen

Een nieuwe versie van een product, brengt meestal ook nieuwe features met zich mee. Dat is bij de Logitech MX Master 4 ook het geval.

Wat als eerste opvalt is dat de muis twee extra knoppen heeft gekregen ten opzichte van het vorige model. Deze knoppen zijn volledig aanpasbaar via de Logi Options+ software. Één van de twee nieuwe knoppen is te vinden bij de “Back/Forward” knoppen. Deze is standaard ingesteld om te switchen tussen verschillende virtuele desktops.

De andere nieuwe knop mét een unieke feature zien we terug op de plek waar je duim natuurlijk rust bij deze muis. Het is een grote knop die ook nog eens gebruik maakt van haptic feedback, zodat je precies voelt wat je doet. Bij het drukken van deze knop opent er een selectiewiel met verschillende opties.

Het selectiewiel dat verschijnt heeft al een aantal standaard opties, maar kun je in de software helemaal zelf customizen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal profielen waaruit je kunt kiezen waarbij je een voorproefje krijgt van wat de MX Master 4 allemaal kan. Zo is er een profiel gemaakt speciaal voor internet, de ander speciaal voor social media.

Verder is de muis met software zo intelligent geworden dat hij zelfs verschillende programma’s herkent en automatisch kan schakelen van profiel. Bij het openen van Photoshop verandert de selectiewiel in alle handige opties binnen Photoshop, zodat je met één klik bepaalde tools kunt gebruiken die jij nodig hebt. Natuurlijk zijn de standaard opties te veranderen naar de gewenste tools die jij gebruikt.

Bouw en greep

Productiviteitsmuizen worden heel anders gebouwd dan je traditionele gaming muis. Deze zijn meestal ergonomisch, een stuk zwaarder maar bevatten veel meer features. Dat is ook het geval bij de MX Master 4.

Het ergonomische design zorgt ervoor dat je de muis lang kunt gebruiken, zonder last van je polsen te krijgen. De greep is eerst eventjes wennen, maar zal snel comfortabel aanvoelen. Dit beestje maakt gebruik van een ronde, maar ook rechtaflopend design. Zo geeft deze een “vol” gevoel in je hand maar kunnen je vingers prima rusten op de lange muisknoppen.

De Logitech MX Master 4 weegt ongeveer 145 gram, wat hem iets zwaarder maakt dan veel muizen, maar zorgt voor een stabiel gevoel en controle in de hand. De afmetingen zijn ongeveer 125 mm lang, 84 mm breed en 51 mm hoog, ideaal voor middelgrote tot grote handen. Qua greep is de muis ideaal voor iemand die een fingertip óf claw greep hanteert. Mensen met kleinere handen zouden zelfs een palm grip kunnen hanteren bij het gebruik.

De muis heeft een geavanceerde optische sensor met een resolutie tot 8.000 DPI. Ideaal voor grotere resoluties zoals het werken op een 4K monitor. Voor gaming is de sensor niet geschikt, zo merkte ik dat hij niet heel accuraat was en soms iets te ver doorschoot dan dat ik wilde.

Verdict

De Logitech MX Master 4 is ideaal voor professionals zoals content creators, officewerkers of thuiswerkers die veel scrollen, schakelen tussen apps (zoals Photoshop of spreadsheets) en meerdere apparaten gebruiken. Mensen met middelgrote tot grote handen die tevens comfort en slimme knoppen prefereren, kunnen deze muis waarderen tijdens lange of intensieve werksessies. De batterijlading speelt hier zeker ook een factor in. Voor gamers is dit geen muis voor je favoriete MOBA of FPS, hiervoor is de sensor ongeschikt en is de muis te zwaar. De muis heeft ook een aparte vorm waardoor het bij iemand een hit is, en bij de ander een mis. Ook heeft de software soms last van stotteringen waardoor het selectiewiel niet opengaat of langzaam reageert. De Logitech MX Master 4 is te verkrijgen voor €129,99 via de Logitech webstore.