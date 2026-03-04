The Division Resurgence komt uit op 31 maart en is speelbaar op iOS- en Androidapparaten. De gratis mobiele game van The Division bevat een gedeelde open wereld in MMO-stijl met solo- en co-op-elementen, een Dark Zone en aangepaste besturing voor mobiele apparaten.

The Division Resurgence is een volwaardige game binnen het The Division-universum met een gedeelde wereld in MMO-stijl. Het bevat een canonverhaal in het universum en geeft spelers een game die vergelijkbaar is met The Division 2 op schaal, gameplay en features. Bijna drie jaar geleden en ondertussen al twee smartphones verder, speelden we The Division Resurgence al vroegtijdig voor een preview. De game is daarna intern meermaals uitgesteld. Je kunt onze preview hier teruglezen.

Vier feest in The Division 2

Iedereen die The Division 2 heeft, mag tijdelijk gratis aan de slag met de Warlords of New York-uitbreiding. Hier wordt tot 2 april feest gevierd met verschillende in-game evenementen, beloningen en tijdelijke modi, waaronder:

Realism Mode

Speciale voorwerpen in een evenementenpas, geïnspireerd op Rainbow Six Siege, Splinter Cell en Ghost Recon

In-game events zoals Ambush en Assault

Een gratis update voor de game met grafische- en prestatieverbeteringen

in-game Jubileumhoodie

Twitch Drops via deelnemende The Division partner streamers

The Division Definitive Edition

The Division Definitive Edition is nu verkrijgbaar op elk platform. Deze versie bevat de volledige game en de uitbreidingen Underground, Survival en Last Stand. Verder zijn er speciale cosmetische sets en outfits beschikbaar. Deze Definitive Edition is geen remake of remaster, maar is nu wel speelbaar in 60 fps op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.