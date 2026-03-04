Nieuws 14 Jordy Gerritse 4 maart 2026
The Division Resurgence komt uit op 31 maart en is speelbaar op iOS- en Androidapparaten. De gratis mobiele game van The Division bevat een gedeelde open wereld in MMO-stijl met solo- en co-op-elementen, een Dark Zone en aangepaste besturing voor mobiele apparaten.
The Division Resurgence is een volwaardige game binnen het The Division-universum met een gedeelde wereld in MMO-stijl. Het bevat een canonverhaal in het universum en geeft spelers een game die vergelijkbaar is met The Division 2 op schaal, gameplay en features. Bijna drie jaar geleden en ondertussen al twee smartphones verder, speelden we The Division Resurgence al vroegtijdig voor een preview. De game is daarna intern meermaals uitgesteld. Je kunt onze preview hier teruglezen.
Iedereen die The Division 2 heeft, mag tijdelijk gratis aan de slag met de Warlords of New York-uitbreiding. Hier wordt tot 2 april feest gevierd met verschillende in-game evenementen, beloningen en tijdelijke modi, waaronder:
The Division Definitive Edition is nu verkrijgbaar op elk platform. Deze versie bevat de volledige game en de uitbreidingen Underground, Survival en Last Stand. Verder zijn er speciale cosmetische sets en outfits beschikbaar. Deze Definitive Edition is geen remake of remaster, maar is nu wel speelbaar in 60 fps op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
