The Division Resurgence komt uit op 31 maart

Nieuws 14 Jordy Gerritse 4 maart 2026

The Division Resurgence

The Division Resurgence komt uit op 31 maart en is speelbaar op iOS- en Androidapparaten. De gratis mobiele game van The Division bevat een gedeelde open wereld in MMO-stijl met solo- en co-op-elementen, een Dark Zone en aangepaste besturing voor mobiele apparaten. 

The Division Resurgence is een volwaardige game binnen het The Division-universum met een gedeelde wereld in MMO-stijl. Het bevat een canonverhaal in het universum en geeft spelers een game die vergelijkbaar is met The Division 2 op schaal, gameplay en features. Bijna drie jaar geleden en ondertussen al twee smartphones verder, speelden we The Division Resurgence al vroegtijdig voor een preview. De game is daarna intern meermaals uitgesteld. Je kunt onze preview hier teruglezen.

Vier feest in The Division 2

Iedereen die The Division 2 heeft, mag tijdelijk gratis aan de slag met de Warlords of New York-uitbreiding. Hier wordt tot 2 april feest gevierd met verschillende in-game evenementen, beloningen en tijdelijke modi, waaronder:

  • Realism Mode
  • Speciale voorwerpen in een evenementenpas, geïnspireerd op Rainbow Six Siege, Splinter Cell en Ghost Recon
  • In-game events zoals Ambush en Assault
  • Een gratis update voor de game met grafische- en prestatieverbeteringen
  • in-game Jubileumhoodie
  • Twitch Drops via deelnemende The Division partner streamers

The Division 2 Realism

The Division Definitive Edition

The Division Definitive Edition is nu verkrijgbaar op elk platform. Deze versie bevat de volledige game en de uitbreidingen Underground, Survival en Last Stand. Verder zijn er speciale cosmetische sets en outfits beschikbaar. Deze Definitive Edition is geen remake of remaster, maar is nu wel speelbaar in 60 fps op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

