Ubisoft bevestigd te werken aan Black Flag Resynced

Nieuws Jordy Gerritse 5 maart 2026

Black Flag Resynced

Ubisoft heeft onlangs een update gegeven over de ontwikkelingen binnen de Assassin’s Creed-franchise. Zo kondigen ze aan dat Assassin’s Creed Unity vandaag nog een 60 fps-upgrade krijgt en dat ze werken aan een remake van Black Flag.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced is de remake van een fanfavoriet deel. Deze werd intern uitgesteld met maximaal een jaar en was oorspronkelijk gepland voor release in maart 2026. Een officiële aankondiging bleef uit door de interne verschuivingen. Iedereen wist natuurlijk al dat Ubisoft er toch mee bezig is, dus winden ze er nu geen doekjes meer om.

Ubisoft deelt verder meer nieuws rondom de game met codenaam Hexe, Netflix en nog veel meer. Je kunt de hele franchise-update hier terugvinden.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

