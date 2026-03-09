Review | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Het derde deel binnen de subserie: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is eindelijk hier en ditmaal is de game niet gebonden aan het Nintendo-platform. Vanaf dag één speelbaar op de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, nadat de eerste twee delen eerder al op andere platformen verschenen. Met het derde deel laat Capcom zien dat de Stories-reeks meer is dan slechts een spin-off van de bekende Monster Hunter-serie.

De eerste Monster Hunter Stories-game verscheen in 2016 op de Nintendo 3DS in Japan en het volgende jaar pas in Europa. Destijds nog een vrij onbekende game en een onschuldige poging van Capcom om het Monster Hunter-universum op een andere manier te presenteren, voor wellicht een jongere doelgroep. Het vervolg op de 3DS-titel verscheen in 2021 op de Nintendo Switch en drie jaar daarna ook als port, samen met het eerste deel op PlayStation 4 en Xbox One. Het tweede deel was veel ambitieuzer, met mooiere graphics en een beter verhaal, maar bouwde voort op de fundering die het eerste deel al had gelegd.

Vijf jaar later is het dan eindelijk tijd voor Monster Hunter Stories 3. Waarin Capcom eindelijk de perfecte Stories-game weet uit te broeien.

Een speelbare Ghibli-film

Waar je misschien gewend bent dat we beginnen met een korte greep uit het verhaal om je een beeld te geven van wat je te wachten staat, doe ik het nu even iets anders. Ik begin namelijk niet met het verhaal, maar ik begin met het voor de hand liggende en misschien wel het meest opvallende aan deze hele game. De presentatie. En dan heb ik het over de presentatie in de breedste zin van het woord, want wat ziet deze game er waanzinnig mooi uit. Het is misschien niet helemaal eerlijk om deel 3 te vergelijken met de eerste 2, omdat deze werden ontwikkeld voor zwakkere Nintendo-hardware, maar Monster Hunter Stories 3 druipt op elk willekeurig moment van je beeldscherm af. Het is kleurrijk, prachtig geanimeerd en het straalt met volle overtuiging “Monster Hunter” uit, maar dan in een volledig andere stijl.

“Het is alsof je een Monster Hunter-film aan het spelen bent die is gemaakt door Studio Ghibli.”

Van de grafische stijl met celshading die we heel goed kennen uit enkele The Legend of Zelda-games, tot de prachtige muziek die alles wat je van tevoren hebt gehoord in een Monster Hunter-game met vlag en wimpel overtreft. Het bevat veel van de klassieke Monster Hunter-melodieën, maar dan volledig aangepast om in deze kleurrijke wereld te passen, zonder af te doen van de toon. Dit alles komt samen in de vaak voorkomende tussenfilmpjes die zich soms echt minutenlang doorrekken en je in spanning houden met spannende momenten, ontrafelingen en plottwists. Het is echt alsof je een Monster-Hunter film aan het spelen bent die is gemaakt door Studio Ghibli. We hebben nog nooit een productie in deze stijl op dit niveau gehad.

Geen groentje meer

In tegenstelling tot de eerste twee Monster Hunter Stories-games spelen we in dit deel geen jonge nieuwe Rider, maar al een ervaren Rider die ook nog eens van koninklijke afkomst is. We beginnen de game als prins of prinses al met flink wat aanzien. Dat is nogal een contrast met de personages die we in de eerste twee delen speelden, waarin we ons eerst nog moesten bewijzen. Het is dan ook een volledig nieuw personage. Je hoeft de voorgaande delen niet gespeeld te hebben om Stories 3 te kunnen begrijpen. Alles wordt haarfijn uitgelegd en er zitten ook genoeg verschillen tussen dit deel en voorgaande delen, waardoor niet alles direct gesneden koek is.

We gaan het verhaal van Monster Hunter Stories 3 niet helemaal induiken, maar omdat we al een ervaren Rider zijn, ziet de early game er dit keer anders uit dan je gewend bent. We beginnen dan ook niet met kleine monsters, maar krijgen direct toegang tot redelijke monsters die je in voorgaande delen misschien pas in de vroege mid-game zou verwachten.

Rathalos staat uiteraard weer centraal in het verhaal en ditmaal zijn er twee Rathalos, waarvan we er eentje hebben. De Rathalos is eigenlijk uitgestorven, dus het is een wonder dat er twee zijn, maar uiteraard zijn dit geen gewone Rathalos en is er iets speciaals met ze aan de hand. Dit pluis je in het verhaal zelf beetje bij beetje uit. Het uitgestorven zijn is een terugkerend thema en zelfs een groot interactief gameplay-element. Daar kom ik zo nog even op terug.

De Rider en zijn Monstie

Waar je gewend bent dat je in Monster Hunter jaagt op monsters, doen we dit niet echt in Monster Hunter Stories 3. In plaats daarvan bevrienden we de monsters, rijden we op ze en gebruiken we ze op die manier in gevechten. De gevechten zijn turn-based en werken volgens verschillende steen-papier-schaar-principes. Monsters hebben verschillende elementen met sterke en zwakke punten, nog steeds lichaamsdelen die zwak of sterk zijn tegen een bepaald soort wapen (slashing, piercing en blunt), maar monsters hebben ook een typing: Technical, Speed en Power. Deze typing vormt de basis voor ieder gevecht, maar dit heeft niet meer de duidelijke overhand zoals in de voorgaande twee delen. Combat is dit deel veel dynamischer.

Wapens spelen in dit deel een veel grotere rol. Ten eerste zijn er veel meer soorten wapens om uit te kiezen. In voorgaande delen maakte het vrij weinig uit welk wapen je gebruikte. Dat is nu wel anders. Monsters, of zoals ze hier heten, Monsties, zijn nu veel vatbaarder voor het soort wapen dat gebruikt wordt. Het is ook de eerste keer dat Monster Hunter Stories echt de wapenkarakteristieken uit de main games overneemt. Zo heb je coatings voor je Bow, spirit gauges voor je Longswords, oplaadaanvallen voor Greatswords en hele melodieën met buffs voor de Hunting Horn. Elk wapen lijkt in dit deel echt op hoe ze in de basis werken in Monster Hunter, inclusief speciale skills en bijbehorende effecten. Dat is goed om te onthouden, want je gaat alle trucjes in combat nodig hebben dit keer. Vijandelijke monsters gebruiken namelijk hun basistypeaanval (technical, speed, power) veel minder snel, waardoor je ze niet meer eenvoudig kunt counteren zoals in voorgaande delen. Combat is hierdoor dynamischer, minder eentonig en ook veel spannender.

Het eindresultaat mag er wezen, want elk gevecht in Monster Hunter Stories 3 is spannend en zet je aan het denken. Voorwerpen zoals potions en andere drankjes zijn nu veel belangrijker; de keuze in wapens en skills is belangrijker. De Quicktime-events zijn er ook uitgehaald en je kunt niet meer samen met je partner of partnermonstie een counteraanval doen. Je moet echt veel tactischer te werk gaan dit keer.

Je eigen monsters kweken

De basis van Monster Hunter Stories blijft overeind met het betreden van nesten en het plukken van eitjes om uit te broeden, maar er komt dit keer een extra dimensie bij. Via Habitat Restoration bepaal je tot op zekere hoogte zelf welke monsters er in welke gebieden rondlopen en hoe erg deze gerepresenteerd zijn. Dit doe je door een bepaald soort monstie vrij te laten in een bepaald gebied. Deze worden dan beter vertegenwoordigd en stijgen in rank van rank C tot Rank S. Hoe hoger de rank, hoe beter de stats van de monstie.

Een bijkomend systeem is dat je bepaalde soorten monsters kunt laten muteren. In de demo laat de game je hier al een klein beetje mee experimenteren, maar om dat voorbeeld dus even aan te halen: je kunt er in het eerste gebied voor kiezen om Rathian los te laten. Als je genoeg Rathian loslaat, gaan deze Rathian muteren en kun je Pink Rathian tegenkomen, maar ook Pink Rathian-eitjes vinden in nesten. Als je deze weer verzamelt en opnieuw genoeg Pink Rathian loslaat, muteren deze tot Dreadqueen Rathian. Hier kun je vervolgens ook eitjes van vinden om zo een Dreadqueen Rathian aan je party toe te voegen.

Uiteindelijk is dit een volledig optioneel systeem dat je kunt negeren in Monster Hunter Stories 3, maar het maakt je in ieder gebied eigenlijk verdomd nieuwsgierig, waardoor je je gaat afvragen welke monsters je kunt vrijlaten die mogelijk gaan muteren. Het nodigt je uit om te gaan experimenteren en als je eenmaal een nieuwe mutatie hebt gevonden, wil je dat monster natuurlijk maar al te graag opsporen om aan je party toe te voegen. Een ongelofelijk verslavend systeem!

Verdict

Monster Hunter Stories 3 is het absolute hoogtepunt van de serie. Met een van de sterkste verhalen in de franchise, charmante personages, een prachtige wereld en een enorme hoeveelheid monsters voelt alles groter, beter en verfijnder dan ooit. Sterker nog: er zit zoveel in deze game dat ik lang niet alles kan benoemen zonder het avontuur te spoilen. Maar geloof me: ben je fan van Monster Hunter of van turn-based anime-RPG’s, dan móét je dit spelen. Monster Hunter Stories 3 is simpelweg een meesterwerk.