EA doet friendly fire bij Battlefield Studios na succes Battlefield 6

Damned if you do, damned if you don’t. Dat is hoe je de hele situatie rondom Battlefield op dit moment kunt omschrijven. Er heeft een ontslagronde plaatsgevonden nadat Battlefield 6 een ongekend succes boekte, die alsnog niet de verwachtingen van EA wist waar te maken.

Een nieuw rapport wijst erop dat er een onbekend aantal medewerkers binnen het Battlefield-ontwikkelteam is ontslagen. Het zijn medewerkers van Criterion, Ripple Effect en Motive Studios. DICE lijkt niet getroffen te zijn. Samen vormen ze Battlefield Studios.

De ontslagronde wijst op een interne herschikking van de teams. De productie van Battlefield 6 als live-service-shooter wordt voortgezet, maar met minder mensen en op een iets andere wijze dan oorspronkelijk gepland. Ondanks het daverende succes van de laatste game (zeven miljoen verkochte exemplaren binnen de eerste drie dagen), is het voor EA niet genoeg om zonder maatregelen de productie voort te zetten. Intern zou gesproken zijn over een doel van honderd miljoen verkochte exemplaren. Een behoorlijk ambitieus doel, zelfs voor de beste games ooit gemaakt.

Na een ontzettend sterke startsprint kakte Battlefield 6 ook snel weer in. Het tempo waarin nieuwe content wordt toegevoegd is niet snel genoeg en de omvang van nieuwe content is niet interessant genoeg om spelers langer dan enkele uren zoet te houden. De meeste klachten gaan vooral over de matige en vaak kleinschalige maps. Dit was al het grootste kritiekpunt tijdens de lancering van de game, maar is vandaag de dag nog steeds niet opgelost.

Veel fans spreken online over een “marketed rugpull”. Wat dit betekent, is dat EA Battlefield heel goed wist te presenteren als de terugkeer van de kern, geïnspireerd en gebaseerd op Battlefield 3. Een sterke open beta onderstreepte deze belofte, maar de lancering liet na een sterke eerste indruk dat gevoel snel varen. Met het verlies van first-person shooter-overlord Vince Zampella zijn fans bang dat de Battlefield Studios wederom een stuurloos schip wordt.

We beoordeelde Battlefield 6 met een 8,5, met vertrouwen op momentum en verbeteringen. Die bleven achter.