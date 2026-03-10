Yoshi and the Mysterious Book komt uit op 21 mei

Nintendo viert vandaag “Mario Day”. Het is 10 maart en als je het creatief afkort, krijg je Mar10. Dit gaat gepaard met enkele aankondigingen, waaronder gameplaybeelden en een releasedatum voor Yoshi and the Mysterious Book. De game komt op 21 mei exclusief naar de Nintendo Switch 2.

In Yoshi and the Mysterious Book kruipen we opnieuw in een fijn gestileerd Yoshi-avontuur, waarbij de wereld er in elkaar geknutseld uitziet. In dit avontuur komen we een boek tegen dat Mr. E heet en hij brengt ons verschillende levels waar we als Yoshi van links naar rechts door kunnen spelen. In deze levels zitten vreemde figuurtjes verstopt met unieke krachten. Door als Yoshi deze poppetjes op te eten, lenen we hun krachten om zo het level door te kunnen spelen. We moeten creatief omgaan met de poppetjes en hun krachten om de weg naar het einde te vinden.

Nadat we de poppetjes hebben gevonden en hebben onderzocht, verlaten we het level en kunnen we deze poppetjes zelf een naam geven. We kunnen er zelf eentje bedenken, maar je kunt ook Mr. E om suggesties vragen. Zodra je het beestje een naampje hebt gegeven, krijg je sterren als beloning voor je vondsten en al deze sterren bij elkaar opgeteld geven je toegang tot nieuwe bladzijdes in het boek van Mr. E. Hier kun je nieuwe levels vinden en op zoek gaan naar nog meer poppetjes om te bestuderen en namen te geven.

Yoshi and the Mysterious Book komt exclusief naar de Nintendo Switch 2 en is vanaf 21 mei 2026 verkrijgbaar. Meer Nintendo Switch 2-games? Lees onze Pokopia review!