Background

Yoshi and the Mysterious Book komt uit op 21 mei

Nieuws 12 Jordy Gerritse 10 maart 2026

Yoshi and the mysterious book

Nintendo viert vandaag “Mario Day”. Het is 10 maart en als je het creatief afkort, krijg je Mar10. Dit gaat gepaard met enkele aankondigingen, waaronder gameplaybeelden en een releasedatum voor Yoshi and the Mysterious Book. De game komt op 21 mei exclusief naar de Nintendo Switch 2.

In Yoshi and the Mysterious Book kruipen we opnieuw in een fijn gestileerd Yoshi-avontuur, waarbij de wereld er in elkaar geknutseld uitziet. In dit avontuur komen we een boek tegen dat Mr. E heet en hij brengt ons verschillende levels waar we als Yoshi van links naar rechts door kunnen spelen. In deze levels zitten vreemde figuurtjes verstopt met unieke krachten. Door als Yoshi deze poppetjes op te eten, lenen we hun krachten om zo het level door te kunnen spelen. We moeten creatief omgaan met de poppetjes en hun krachten om de weg naar het einde te vinden.

Nadat we de poppetjes hebben gevonden en hebben onderzocht, verlaten we het level en kunnen we deze poppetjes zelf een naam geven. We kunnen er zelf eentje bedenken, maar je kunt ook Mr. E om suggesties vragen. Zodra je het beestje een naampje hebt gegeven, krijg je sterren als beloning voor je vondsten en al deze sterren bij elkaar opgeteld geven je toegang tot nieuwe bladzijdes in het boek van Mr. E. Hier kun je nieuwe levels vinden en op zoek gaan naar nog meer poppetjes om te bestuderen en namen te geven.

Yoshi and the Mysterious Book komt exclusief naar de Nintendo Switch 2 en is vanaf 21 mei 2026 verkrijgbaar. Meer Nintendo Switch 2-games? Lees onze Pokopia review!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation