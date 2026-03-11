Background

Gerucht | LEGO krijgt dit jaar nog PlayStation 1 set

11 maart 2026

playstation 1 lego

Verschillende bekende leakers maken PlayStation fans warm met het idee van een aankomende PlayStation 1 set. Het zou gaan om een set die gebaseerd is op de klassieke PS1 en niet de kleinere variant.

Instagram leaker lego_minecraft_goat zette een image online waarin hij aangeeft dat de set in december 2026 zal verschijnen. Dit is een datamine vanuit serienummer 72306. Het zou gaan om de console met controller, bestaande uit 1911 stukjes. De prijs? 160 flappen!

Het idee voor de PlayStation is in juni vorig jaar geopperd binnen het IDEAS platform, een forum voor de fanatiekelingen. Die post kreeg aardig wat positieve reacties. Het zou zeker een set zijn die past bij de eerder uitgebrachte Nintendo Game Boy set van afgelopen jaar. Zou jij een PS1 set aanschaffen? Laat het ons weten!

