Crimson Desert krijgt laatste trailer

Wat misschien wel de grootste hype is voor dit jaar, naast Grand Theft Auto VI, is Crimson Desert. Een game waar de meesten van zeggen ”dit kan niet echt zijn.. toch?” Over een week weten we het zeker, de game zal namelijk verschijnen op 19 maart 2026. Pearl Abyss biedt ons nog een laatste launch trailer met wat nieuwe beelden!

Crimson Desert kreeg in januari 2026 al de ‘gold‘ status, wat betekent dat de game af is. Pearl Abyss liet in de tussentijd al van alles zien, waaronder de wereld, combat en de wereld. In de launch trailer zien we een combinatie van alles, met wat nieuwe beelden. Ook wij gaan hopelijk snel aan de slag met de game, zodat we jou onze mening kunnen geven. Voor nu, check de launch trailer hier beneden!