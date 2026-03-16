Review | AOC Q27G4ZDR

De AOC QD-OLED-monitoren zijn ons niet vreemd, zo hebben wij er al een aantal mogen testen. Maar, buiten de AGON line-up, zijn er ook ietwat goedkopere varianten, de Q27G4ZDR is daar een perfect voorbeeld van. Deze kost je ongeveer 400 euro, en daar krijg je het volgende voor terug.

Een mega rappe response tijd, adequate helderheid, 240 Hz en 1440p, voor onder de 500 euro? Dat kan met deze monitor van AOC. Het is een QD-OLED paneel met rijke kleuren, perfect voor zowel de gamer als creator. In deze review gaan we kijken naar verschillende aspecten van deze monitor.

Design, I/O en bouwkwaliteit

De Q27 is een strak model met off-set kabelgaten, die er strak uit ziet en niet heel schreeuwerig is. De monitor is vrij plat, maar niet zo plat als je gewend bent van OLED monitoren. Verder krijg je daarvoor een paneel dat niet aardig veel ruimte inneemt. De poot is plat en niet heel groot, maar de monitor staat toch aardig stevig. De monitor is kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar. Daarnaast kan je hem verticaal roteren, mocht je dit nodig hebben voor je streams of Discord.

Qua aansluitingen zie je lichte besparingen, wat niet heel gek is gezien het budget van deze monitor. We zien één DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.1-ingangen. De monitor is hiermee bruikbaar voor zowel console als PC. Op PC kan je 144Hz of 240Hz verkrijgen, op monitor 120Hz. Daarnaast zien we twee USB 3.0 Type-A poorten en één Type-B poort, evenals een 3,5mm audio aansluiting. Al met al dus alsnog een vrij rijk pakket.

De monitor heeft geen ’tepel’ button onderop, maar maakt gebruik van losse knoppen met hun eigen input. Ik ben hier geen fan van, maar het menu zelf is in ieder geval wat makkelijker in gebruik tegenwoordig. Zo kan je hier alles aanpassen van HDR tot contrast. Ook is er een pixel refresh, zodat je geen burn-ins krijgt, die werkt prima en kan uitgeschakeld worden via het built-in menu.

Display

Kijken we verder dan design en bouw, dan zien we een lekker paneel met 26.5 inch en 2560×1440 resolutie. Voor de meeste doeleinden is 1440p helemaal prima, vooral op deze beeldgrootte.

Laat ik beginnen met het grootste nadeel van deze monitor. Er is namelijk aardig wat fringing aanwezig, vooral bij teksten. Hier zie je groene en paarse randen om bijvoorbeeld tekst of icoontjes. Dit is een vrij normaal nadeel voor dit soort panelen, maar viel me hier meer op dan bij andere panelen. Dit kan uiteraard ook afhankelijk zijn van jouw specifieke paneel, de een heeft het meer dan de ander.

Dat is dan direct ook het enige grote nadeel van dit paneel, voor deze prijs. De monitor heeft verder een enorm snelle responstijd tot 0,03ms GtG. Daarmee is het een lekker snel paneel dat je niet teleur zal stellen in shooters. Verder zien we een helderheid van 250ms, wat aan de lage kant is, maar prima voor een QD-OLED. Je krijgt daar een perfect contrast voor terug met diepe blacks, geen grijze vlekken meer op je scherm dus.

Qua HDR ben ik tevreden, vooral voor dit budget. Ik heb niet het gevoel dat kleuren van het scherm spatten zoals je dat ziet bij duurdere panelen, maar hè, wat wil je voor dat geld? Het is een meer dan prima HDR die je niet teleur zal stellen in games en films die dit ondersteunen.

Qua games ben ik dus ook zeer tevreden, ik had nooit last van latency, ghosting of wat dan ook. Alles is haarscherp in iedere game die ik gespeeld heb. Daarnaast krijg je ook een sterke performance, wanneer je een creator bent. Ik ben fotograaf, naast dat ik gamer ben, dus een monitor als deze is op beide vlakken erg sterk. De kleurweergave is voor dit budget ook zeker meer dan goed.

Verdict: een sterke budgetmonitor mét QD-OLED

De Q27G4ZDR is geen perfecte monitor, maar brengt voor een lage prijs een sterk pakket. Je krijgt niet de beste kleuren en helderheid en ook de fysieke buttons laten nog wat te wensen. Maar, je krijgt een paneel dat een sterke performance heeft voor zowel gamers als creators met een snel paneel, adequate HDR en makkelijke menu’s. Ik denk dat je hier echt rekening moet houden met de kosten van deze monitor. 400 euro is ongekend laag voor een QD-OLED en daarvoor krijg je een hele hoop terug. Dus, wat je koopt is wellicht geen perfecte monitor, maar hij kan wel perfect zijn voor iemand die graag OLED wilt met een lager budget.