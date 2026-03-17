Cyberpunk 2077 krijgt toch een PlayStation 5 Pro update

Nieuws 38 Jordy Gerritse 17 maart 2026

Cyberpunk 2077 PS5 Pro

Grapje, zei CD Projekt Red, we geven jullie tóch een update voor de PlayStation 5 Pro. De update komt spoedig live, maar er zijn verder geen details onthuld over de verbeteringen.

De vernieuwde PSSR begint deze week met de bredere uitrol voor alle PlayStation 5 Pro-spelers. De, in de volksmond genoemde, PSSR 2.0 is een aanzienlijke verbetering vergeleken met de PSSR-implementatie waar de PlayStation 5 Pro in 2024 mee lanceerde. CD Projekt Red werd kort na de release belaagd met vragen of het zich ook waagde aan een PlayStation 5 Pro-update voor Cyberpunk 2077. Het antwoord was volmondig: nee.

Daar krabbelen ze nu van terug. Met de verbeterde PSSR aan de horizon, met aanzienlijke verbeteringen, waagt CD Projekt Red zich toch aan een PS5 Pro-modus voor Cyberpunk 2077 om de alsmaar groeiende spelers op de PS5 Pro tegemoet te komen. De update verschijnt binnenkort, maar op dit moment zijn er nog geen details onthuld.

De Poolse ontwikkelaar benadrukt via socials dat het echt alleen maar om een Pro-modus gaat. De update verschijnt daarom enkel voor de PlayStation 5-versie van de game, zonder nieuwe content of gameplayaanpassingen.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

