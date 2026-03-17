Sekiro: No Defeat krijgt tweede trailer

Sekiro: No Defeat is een anime die gebaseerd is op de From Software-hit Sekiro: Shadows Die Twice. In de avond van 16 maart heeft Crunchyroll de tweede trailer voor de anime vrijgegeven.

Het lot ligt in handen van een loyale shinobi genaamd Sekiro, wanneer het heilige land van Ashina wordt bedreigd door Genichiro die uit wanhoop grijpt naar verboden krachten. De kleinzoon van Sword Saint Isshin vormt het gevaar van binnenuit in het heilige land en het is aan Sekiro om hier een stokje voor te steken.

Sekiro: No Defeat wordt geanimeerd door studio Qzil.la. De studio stond kort geleden nog op hete kolen, omdat ze bekende AI te gebruiken om productieprocessen te stroomlijnen. Kort daarna hebben ze fans gerustgesteld door te zeggen dat er geen AI is gebruikt bij het maken van Sekiro: No Defeat. Eerdere anime van deze studio zijn onder andere Watama Tsunomaki, verschillende Kuromi-seizoenen, Gabuli en nog een aantal anderen.

De Sekiro-productie wordt enorm serieus genomen. Bijna alle originele stemacteurs keren terug om hun rol te vervullen. Zo wordt Sekiro ingesproken door Daisuke Namikawa en Genichiro door Kenjiro Tsuda.

Meer anime?