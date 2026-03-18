NVIDIA CEO zegt dat gamers het ‘volledig mis hebben’ over DLSS 5

Nieuws 12 Malvin Schuivens 18 maart 2026
NVIDIA CEO Jensen Huang reageert op de backlash die DLSS 5 eerder deze week kreeg, na het laten zien van een aantal eerste voorbeelden. Volgens hem begrijpen gamers de technologie nog niet.
Tijdens een pers-Q&A met Jensen Huang heeft de NVIDIA-CEO stevig gereageerd op de kritiek rond DLSS 5. Volgens hem hebben gamers die zich negatief uitlaten over de technologie het “volledig mis”.
De uitspraken, die voor het eerst werden opgemerkt door Tom’s Hardware, werden gedaan tijdens NVIDIA’s jaarlijkse GTC-evenement. Huang bagatelliseerde de zorgen en stelde vrij duidelijk: “Allereerst hebben ze het compleet mis.”
Volgens Huang wordt DLSS 5 verkeerd begrepen. De technologie combineert volgens hem traditionele game-elementen zoals geometrie en textures met generatieve AI. Volgens hem kunnen ontwikkelaars dit zelf personaliseren. Met andere woorden: in plaats van achteraf een beeld te verbeteren, grijpt DLSS 5 volgens NVIDIA dieper in op hoe beelden überhaupt worden opgebouwd.
Huang stelt dat ontwikkelaars zelf bepalen hoe ze de technologie inzetten. Zo kunnen ze experimenteren met uiteenlopende visuele stijlen, van cartoonachtige shaders tot compleet afwijkende materialen.
Ook Bethesda heeft gereageerd op de discussie rond DLSS 5, na een analyse van Digital Foundry op X. De studio benadrukt dat het hier nog om een vroege versie van de technologie gaat. Ondanks de stellige reactie van Huang lijkt de discussie rond DLSS 5 voorlopig nog niet te verdwijnen. Vooral het gebruik van generatieve AI in graphics blijft een gevoelig onderwerp binnen de gaming community, waar zorgen bestaan over controle, beeldkwaliteit en de rol van ontwikkelaars.
Andere ontwikkelaars lijken het weer anders te zien, zo gaf een Ubisoft developer aan dat zij het nieuws over DLSS 5 gelijktijdig met de rest van de wereld kregen.
Wat denk jij? Kan NVIDIA dit rechttrekken, is de uitleg helder? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
