Jouw Playstation Portal krijgt weer een leuke update met 1080p High Quality Mode

Nieuws 15 Malvin Schuivens 18 maart 2026
De Playstation Portal is de gift that keeps on giving. Nog nooit heeft Sony zoveel tijd en moeite gestoken in een handheld. Eerder zagen we al updates over cloud streaming, betere stabiliteit én we waren op release als enthousiast over het apparaat.
De Playstation Portal krijgt nu namelijk een 1080p High Quality Mode. Dit betekent dat je gedurende Remote Play en Cloud Streaming kan genieten van een veel hogere bitrate, wat wel vraagt dat je een sterke verbinding hebt en het verbruikt meer data. Je kan deze feature aanzetten in het snel-menu en dan onder resolutie.
Sony is sterk bezig met het verbeteren van hun hardware door het toevoegen van software updates. Zo kunnen Playstation 5 Pro spelers genieten van PSSR 2 in Resident Evil: Requiem en binnenkort ook in een boel andere games, waaronder Cyberpunk 2077.
Ga jij deze nieuwe functie benutten? Ben je nog blij met je Portal? Laat het ons weten!
1080p firmware high quality mode PlayStation Portal Update
Hi! Ik ben Malvin!
Be the first to leave a comment