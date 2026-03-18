Vier THQ Nordic games komen naar Nintendo Switch en Switch 2

Nieuws 2 Malvin Schuivens 18 maart 2026
Vier grote THQ Nordic titels banen hun weg naar de Nintendo Switch en Switch 2. Hieronder vallen drie populaire franchises, waaronder Destroy All Humans! De titels beginnen deze zomer uit te rollen, waar de laatste pas in oktober verschijnt.
De eerste twee titels zijn dan ook Destroy All Humans en Destroy All Humans 2. Waar het eerste deel op 23 juni zal verschijnen, exclusief voor Switch 2. Het tweede deel volgt op 15 september en zal ook alleen beschikbaar zijn op Switch 2. Daarna zal Disney’s Epic Mickey: Refurbished verschijnen op Switch 2, op 6 oktober 2026. Als allerlaatst een titel die zowel naar de eerste Switch, als de tweede komt. Dat zal SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide zijn op 13 oktober 2026. Deze game heeft al een Switch 2 versie, maar krijgt nu dus ook een Switch 1 port.
Buiten deze vier titels, kwam recentelijk ook REANIMAL uit op de Nintendo Switch 2. Die game scoorde op dit platform een sterke 80 op Metacritic. REANIMAL was de grootste premiere voor Tarsier tot dusver, maar hoe veel samples verkocht zijn voor Nintendo’s hybride console is onbekend.
Ga jij een van deze games proberen op de Switch (2)? Laat het ons weten in de reacties hier beneden.
