Cryo Archive vanaf vandaag speelbaar in Marathon

De eerste Endgame zone voor Bungie’s Marathon is vanaf dit weekend speelbaar in Marathon. Cryo Archive bevindt zich in het verlaten UESC Marathon schip en brengt een raidachtige structuur naar de Extraction Shooter.

Cryo Archive is de eerste endgame zone Marathon. Deze map bevindt zich in de UESC Marathon en spelers moeten goed voorbereid zijn om naar binnen de mogen. Ten eerste moet je Season Level 25 zijn en een loadout waarde van minimaal 5000 Credits op zak hebben om toe te mogen treden. Vervolgens is het aan jou en je squad om alle geheimen te ontrafelen. De eerste endgame-zone bevat nog meer gevaarlijke uitdagingen, intense PvP-mogelijkheden en sterke beloningen.

Spelers die Cryo Archive met succes weten te overwinnen slepen verschillende beloningen in de wacht voor hun personages. Zo zijn er zes unieke skins te verdienen, eentje voor elke shell. Spelers kunnen ook de nieuwe Vidmaster titel in de wacht slepen.

De afgelopen week konden spelers via een traditionele Bungie ARG (alternate Reality Game) toegang tot Cryo Archive vrijspelen. Bungie stuurde cryptische in-game e-mails en zette verschillende in-game uitdagingen actief om beetje bij beetje toegang tot de nieuwe map te ontgrendelen. Spelers werden via in-game update op de hoogte gehouden van de voortgang. Zo kregen spelers mails dat de toegang werd gekraakt, zoveel mogelijk UESC omgelegd moest worden en plotseling verscheen de map als optie tussen de speelbare locaties, maar in eerste instantie als Redacted.

Met de release van de nieuwe endgame-zone is ook Ranked Mode beschikbaar. Daarnaast is er een experimentele duo’s mode speelbaar in de map Perimeter. Ranked en Cryo Archive zijn alleen maar speelbaar in de weekenden.