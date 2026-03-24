Pokémon Champions komt uit op 8 april 2026

Pokémon Champions komt over twee weken uit. De game komt naar de Nintendo Switch op 8 april 2026 en krijgt een gratis update voor nog betere graphics op de Nintendo Switch 2. De game krijgt vanaf dag één al Pokémon Home ondersteuning met enkele unieke bonussen en voorsprongetjes.

Pokémon Champions komt op 8 april naar de Nintendo Switch en Switch 2. Spelers die er vroeg bij zijn, krijgen via de in-game mailbox een gratis Dragonite. Train deze Dragonite lang genoeg en verdien een Dragoninite Stone via de Battle Pass om vervolgens een Mega Dragonite te kunnen gebruiken in je gevechten.

Door Pokémon Home te koppelen aan Pokémon Champions, kun je Pokémon overzetten naar de game om ermee te trainen. Deze Pokémon zijn bezoekers en behouden alleen hun training in de Champions-game. Ze zijn dus niet permanent overdraagbaar. Indien je een Chesnaught, Delphox, Greninja en/of een Eternal Flower Floette uit Pokémon Legends Z-A via Pokémon Home naar Champions brengt voor een bezoekje, krijg je de stones die nodig zijn om deze te Mega-Evolven.

Deze gloednieuwe Pokémon-game is gratis om te starten, maar maakt in-game-aankopen mogelijk. Vanaf dag één is er een starterbundel verkrijgbaar. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier je geld kunt uitgeven in Pokémon Champions, maar er zit in ieder geval een Battle Pass-systeem in waarin je Mega Evolve Stones kunt verdienen.