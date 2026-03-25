Een nieuwe generatie magie: Harry Potter-serie landt met kerst op HBO

Maanden lang kijken naar beelden van de set pieces, outfits, acteurs en alle andere aankondigingen. Wij zitten er al een tijdje op te wachten en hij is nu dan eindelijk volledig onthuld – Harry Potter and the Philosopher’s Stone krijgt een eerste trailer én verschijnt ook nog eens gedurende de Kerstmis van 2026!

25 jaar geleden mocht de vorige generatie genieten van de inmiddels nostalgische en magische Harry Potter films. Deze films hebben en houden altijd een speciale plek in het hart van velen. Maar, een nieuwe generatie staat op ons te wachten – eentje die nóg dichter bij de boeken staat, dan de films ooit gaan komen. Die serie krijgt dit jaar nog een eerste seizoen op HBO Max. Waar legendarische acteurs als Nick Frost (Hagrid) en John Lithgow (Dumbledore) in gewaad treden met de nieuwe generatie aan acteurs en actrices, die de rollen van Hermelien, Ron en Harry zullen betoveren. De casting is tot dusver dan ook erg accuraat. Deze eerste trailer laat wederom zien hoe de jaren-90 nog meer aan bod komen en hoe er veel meer focus ligt op de reis van Harry. Dat is dan natuurlijk ook het voordeel aan serie format, de tijd nemen kan nu dan ook veel beter. Check de eerste trailer hier beneden.

Er zijn ook geruchten over een Hogwart’s Legacy 2, die wellicht sneller dan we denken een aankondiging zal krijgen. Wij vonden de eerste in ieder geval tof, jij ook?