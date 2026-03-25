Tomodachi Life nu speelbaar in gratis demo

Tomodachi Life: Living the Dream verschijnt op 16 april voor de Nintendo Switch (ook speelbaar op Nintendo Switch 2), maar je kunt nu al een voorproefje krijgen van de game in een gratis demoversie.

De demoversie van Tomodachi Life: Living the Dream laat je aan de slag gaan met je eigen eiland en maximaal drie Mii-personages. Deze kun je al volgens de regels van de volledige game met elkaar kennis laten maken, waardoor ze verder vanzelf hun eigen relaties gaan onderhouden. Dit gaat best ver, van vriendschappen tot liefde met bruiloften en zelfs baby Mii-personages. Als je de demo speelt, krijg je een gratis hamsterset in een willekeurige kleur om aan een Mii-personage te geven.

Gelijk met de demo is een nieuwe trailer verschenen van de game, waarin enkele nieuwe features worden getoond. Eentje daarvan is de mogelijkheid om je eigen creaties tot leven te brengen. Je kunt zo zelf make-up ontwerpen, maar ook je eigen gerechten tekenen, een eigen huisdier ontwerpen en deze tot leven wekken. Je kunt ook de gevels van gebouwen zelf ontwerpen en deze op je eiland plaatsen.

Tomodachi Life: Living the Dream komt alleen uit op de Nintendo Switch. Er is op dit moment geen informatie gedeeld over een mogelijke Nintendo Switch 2-upgrade, maar je kunt de Nintendo Switch-versie wel op een Nintendo Switch 2 spelen.

