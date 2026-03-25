Warframe nu speelbaar op Nintendo Switch 2

Warframe, de gratis third-person-multiplayer-shooter van Digital Extremes, is nu speelbaar op de Nintendo Switch 2. Met deze versie is de game op bijna elk denkbaar platform te spelen. Er is tevens een gratis update verschenen voor elk platform.

De Nintendo Switch 2-versie van de game verschijnt gelijktijdig met The Shadowgrapher, die op elk platform speelbaar is. Deze update voegt de 64e Warframe toe aan de game, een haunting gamemode, nieuwe cosmetics en verbeterde communityfeatures.

De Nintendo Switch 2-versie bevat verbeterde visuals, hogere fps en laadtijden vergeleken met de Nintendo Switch-versie. Daarnaast wordt de muismodus van de Nintendo Switch 2 ondersteund en maakt cross-play het mogelijk om samen te spelen met spelers op PC, Xbox, PlayStation, iOS en Android (want recentelijk is de game ook verschenen voor mobiele apparaten). Spelers die de game voor 15 april opstarten op de Nintendo Switch 2 krijgen een exclusieve Ambimanus Pack met een gratis Warfan-wapen, cosmetics en resource boosters.

Je kunt vanaf nu gelijk aan de slag met de nieuwe update. Check hier beneden alvast de trailer voor wat je te wachten staat in The Shadowgrapher.