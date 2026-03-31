Review | The Super Mario Galaxy Movie

Onze favoriete, en misschien wel ’s werelds bekendste, loodgieter is terug op het witte doek. Mario en Luigi keren terug in de Super Mario Galaxy Movie, een samenwerking tussen Universal Pictures en Nintendo. Anderhalf uur aan kleurrijke familiefilm waarin we veel meer zien dan alleen de bekende gezichten uit het Mushroom Kingdom. In deze review nemen we je mee door de film, volledig spoiler vrij, zodat je zelf nog met open mond kunt genieten van alle verrassingen.

It’s-a-movie sequel!

Game naar film adaptaties zijn momenteel populairder dan ooit. Met titels als A Minecraft Movie, Fallout (al is dat een serie) en natuurlijk de Sonic the Hedgehog films is het eigenlijk geen verrassing dat ook de succesvolle Super Mario Bros. Movie uit 2023 een vervolg zou krijgen. Dat vervolg komt in de vorm van de Super Mario Galaxy Movie.

De film is het tweede deel in het filmuniversum dat Nintendo en Universal sinds 2023 aan het opbouwen zijn. Waar de eerste film zich grotendeels in het Mushroom Kingdom afspeelde, gaat dit nieuwe avontuur een stuk verder. Zoals de titel al doet vermoeden, is de film sterk geïnspireerd door de game Super Mario Galaxy. Dat betekent dat Mario en zijn vrienden niet alleen door bekende locaties reizen, maar ook door compleet nieuwe werelden tussen de sterren.

Het resultaat is een film die constant nieuwe omgevingen laat zien. Voor fans van de games zit de film bomvol herkenbare momenten, werelden en kleine details die direct een glimlach op je gezicht toveren.

Een cast met passie

Niet alleen speelt de Super Mario Galaxy Movie zich tussen de sterren af, ook de cast van deze film zit weer vol met grote namen. Chris Pratt en Charlie Day keren terug als Mario en Luigi, terwijl Anya Taylor-Joy en Keegan-Michael Key opnieuw te horen zijn als Princess Peach en Toad. En natuurlijk is Jack Black weer van de partij als de iconische Koopa-koning Bowser.

De film voegt daarnaast ook nieuwe namen toe aan de cast. Zo horen we Brie Larson als Rosalina, Benny Safdie als Bowser Jr., Donald Glover als Yoshi en Glenn Powell als Fox McCloud uit de Star Fox franchise.

Het is een opvallende en sterke cast die duidelijk plezier heeft gehad tijdens het inspreken van hun rollen. Vooral Jack Black steelt opnieuw regelmatig de show met zijn energieke en soms heerlijk overdreven vertolking van Bowser.

Reference galore

Dat de Super Mario Galaxy Movie vol zou zitten met referenties is eigenlijk geen verrassing. De eerste film zat er al vol mee, maar dit tweede deel doet er nog een schepje bovenop.

De film zit niet alleen vol met referenties naar de Mario games, maar ook naar andere Nintendo franchises en zelfs andere films en games. Voor fans voelt het bijna als een soort speurtocht waarin je constant kleine details en easter eggs kunt ontdekken.

Juist dat maakt de film zo leuk. Je merkt dat de animators en storyboard artists hier zichtbaar plezier mee hebben gehad. Sommige referenties zijn subtiel en verstopt op de achtergrond, terwijl andere juist duidelijk bedoeld zijn om een reactie uit het publiek te trekken.

Het verhaal

Geen zorgen, dit blijft een spoiler vrije review. Het verhaal van de Super Mario Galaxy Movie ontdek je natuurlijk het liefst zelf in de bioscoop. Wat we wel kunnen zeggen is dat de film duidelijk een familiefilm is, dus verwacht geen extreem complex verhaal of enorme plot twists. Het plot is vrij simpel en soms zelfs wat voorspelbaar, maar dat betekent zeker niet dat de film saai is.

De film is vooral bedoeld als een toegankelijke en vermakelijke ervaring voor jong en oud, want zeg nou eerlijk, wie heeft er nog nooit iets van Mario gespeeld? Zelfs voor ouders die misschien voor het laatst op de Super Nintendo een Mario-game hebben aangeraakt, zit de film vol herkenning. Maar is er ook genoeg voor een jonger publiek: snelle actie, werelden bomvol kleur en natuurlijk de bekende personages waar Mario om bekendstaat.

De speelduur ligt rond de anderhalf uur en dat tempo werkt goed. Het begin gaat snel en zet meteen de toon voor het avontuur. In het middenstuk zakt het tempo soms een klein beetje in, maar richting het einde weet de film weer sterk op te bouwen met een aantal grotere momenten.

Zonder echt iets te spoilen speelt het verhaal van de Super Mario Galaxy Movie zich vrij kort na de gebeurtenissen van de eerste film af. Mario en Luigi ontmoeten Yoshi, met wie ze al snel bevriend raken. Samen met Princess Peach en Toad vertrekken ze op een avontuur dat hen ver voorbij het Mushroom Kingdom brengt, de ruimte in en door verschillende sterrenstelsels. Tijdens hun reis ontmoeten ze Rosalina en komen ze opnieuw oog in oog te staan met Bowser, die dit keer hulp krijgt van zijn zoon Bowser Jr.

Sound en visual design

Wat Nintendo en Universal echt indrukwekkend hebben gedaan, is het geluid en het visuele design van de Super Mario Galaxy movie. De soundtrack wederom gecomponeerd door Brian Tyler zit vol bekende melodieën uit de Mario games, maar dan opnieuw gearrangeerd voor een grote filmproductie. Zo horen we bijvoorbeeld Bowser’s theme uit Super Mario World in een groot orkestarrangement in plaats van de originele chiptune versie. Ook bekende muziek zoals het Underground Theme uit de originele Super Mario Bros krijgt een nieuwe rockachtige versie.

Visueel ziet de film er ook fantastisch uit. Er zitten meerdere momenten in de film waarin je uitkijkt over verschillende werelden en sterrenstelsels. Op die momenten is het bijna onmogelijk om niet even stil te zitten en gewoon te kijken naar de hoeveelheid detail in beeld. De animatie is vloeiend en kleurrijk en overal in de film zie je kleine details die verwijzen naar de games. Ook de geluidseffecten spelen een grote rol. Bekende Mario geluiden worden slim in de film verwerkt, soms duidelijk hoorbaar en soms subtiel verstopt op de achtergrond.

En een kleine tip: blijf na de credits even zitten. De Super Mario Galaxy Movie heeft niet één, maar twee post-credit scènes.

Verdict

De Super Mario Galaxy Movie is bovenal een ontzettend vermakelijke film die duidelijk gemaakt is voor fans van de franchise. Voor mensen die weinig met Nintendo of Mario hebben zullen sommige referenties misschien langs zich heen gaan, maar voor fans van de serie is het juist een feest van herkenning. De film zit bomvol kleine details, easter eggs en bekende personages die samen zorgen voor een kleurrijk en energiek avontuur.

Is het een perfecte film? Nee. Het verhaal blijft vrij simpel en mist misschien een echt iconisch moment zoals “Peaches” uit de eerste film. Toch stoort dat eigenlijk nauwelijks, omdat de film precies doet wat hij moet doen: vermaken. Met sterke animatie, een herkenbare soundtrack en een cast die duidelijk plezier heeft in hun rollen, kijkt de film lekker weg en heeft hij zeker rewatch value.

Het enige echte minpunt zit niet eens in de film zelf, maar in de marketing eromheen. De trailer laat namelijk al behoorlijk veel van het verhaal zien, waardoor een paar van de verrassingsmomenten in de film minder verrassend aanvoelen dan ze waarschijnlijk bedoeld waren. Dat is jammer, want sommige scènes hadden in de bioscoop waarschijnlijk nog meer impact gehad als ze niet al deels waren weggegeven.

Kortom: een kleurrijk, energiek en herkenbaar avontuur dat precies doet wat een Mario-film moet doen. Misschien niet perfect, maar absoluut een aanrader voor fans.

De Super Mario Galaxy Movie draait vanaf 1 april in de bioscoop.