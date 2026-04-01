PlayStation Plus april update is geen grap!

De PlayStation Plus april update komt eraan! Al vele jaren komt Sony maandelijks met een update van haar PlayStation Plus Monthly Games-catalogus en het is weer het begin van een nieuwe maand en dat betekent dan ook weer allemaal nieuwe games voor jou om te spelen!

PlayStation Plus is inmiddels een begrip geworden binnen het gaminglandschap. Samen met Xbox Game Pass gaan ze de strijd aan voor het beste gamingabonnement van de consoles en brengen ze hierom maandelijks nieuwe games uit. De update van deze maand mag er zeker wezen en laten we dan snel gaan kijken welke games je straks op de PlayStation 5 kan gaan toevoegen.

PlayStation Plus april update

We hebben er al veel woorden in dit artikel over vuilgemaakt, dus laten we vooral lekker de afbeelding erbij pakken nu en daar wat dieper op induiken

Dat zijn ze dan. Drie stuks deze maand: Lord of the Fallen, Tomb Raider Remastered en Sword Art Online Fractured Daydream!

Lords of the Fallen

De hoofdgame van deze maand volgens Sony is Lords of the Fallen. Deze game is in 2023 uitgebracht en heeft ondertussen een enorme hoeveelheid patches en verbeteringen gekregen. Wanneer jij een Souls-liefhebber bent, kun je je geluk dan ook zeker niet op met deze game. Destijds hebben we de game ook nog eens van een review voorzien, dus als jij nog even wilt teruglezen, dan kun je hier terecht.

Tomb Raider I-II-III Remastered

Lara Croft, wie kent haar niet? Inmiddels een icoon in de gamingwereld. Maar elk icoon begon ooit vanaf nul. Dit was voor Lara Croft met Tomb Raider I op de PlayStation 1. De eerste drie games zijn nu in een bundel gemaakt en hebben de Remaster-tag gekregen. Een mooie kans om dus eens te kijken waarom dit karakter zo succesvol is geworden.

Sword Art Online Fractured Daydream

Laatste op de lijst van deze maand is Sword Art Online Fractured Daydream. Animegames kunnen nog wel eens hit en miss zijn, helaas, en deze lijkt net ergens in het midden daarvan te belanden. Maar aangezien het toch gratis is met de PlayStation Plus april update, kun je het net zo goed een kans geven en voor jezelf bepalen of het iets voor jou is. Laten we dan gelijk maar even de trailer hieronder neergooien, zodat je alvast een voorproefje kan nemen.

En dat was hem dan alweer voor de PlayStation Plus april update. Ga je nog wat spellen spelen of hoopte je dat de PlayStation Plus april update iets beter was? Laat het ons weten!