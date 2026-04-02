Review | The Division Resurgence

Een gloednieuwe The Division-game? Sign me the F up! Op Mobile? Oké, oké, Destiny Rising wist me goed vast te pakken en liet me niet meer los. Een bestaand IP transformeren naar iets wat werkt voor mobile is niet ongekend, maar is het Ubisoft gelukt?

Kunnen we het ons nog herinneren? Bijna drie jaar geleden schreven we een preview over The Division Resurgence. Je zou verwachten dat er immens veel is veranderd in de tussentijd, maar dat valt eigenlijk wel mee. Althans, op het eerste gezicht. We spelen namelijk nog steeds de game die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen uit deel 1 en deel 2, maar spelen wel met nieuwe missies die meer passen bij mobile speelsessies. Dit is gelijk de grootste aanpassing die ik merkte na het spelen van de preview, zo’n drie jaar geleden. Waar we in de preview missies speelden die eigenlijk gekopieerd leken te zijn uit The Division, spelen we nu hapklare missies die maximaal een kwartiertje duren.

The Division in je handpalm

Mobile gaming is niet voor iedereen weggelegd en een open wereld MMO in je handpalm spelen vergt en vraagt meer van je dan iets als Pokémon Go of Candy Crush, maar een markt is er zeker. Ik mocht van Ubisoft een kleine week eerder met de game aan de slag, maar merkte al snel dat ik me heel eenzaam voelde in deze MMO. Dat veranderde al snel toen de servers voor iedereen opengingen op 31 maart. Opeens zag ik overal spelers en kon ik eindelijk het MMO-aspect van de game ervaren.

Het grote verschil tussen The Division 1, 2 en The Division Resurgence is namelijk dat we ditmaal in een gedeelde open wereld spelen. Je kunt andere spelers dus overal tegenkomen. Niet enkel in Dark Zones of basissen. Je kunt samen de openwereldcontent tackelen, maar ook nog steeds elkaar afschieten als Rogue Agent in de Dark Zone. Wat na al die jaren nog steeds veruit mijn favoriete gameplay-element is in The Division.

Er is ontzettend veel te zien en te doen in deze gedeelde wereld en ik heb nog lang niet alles geprobeerd. Je kunt je wagen aan dagelijkse, wekelijkse taken, optionele bossfights, het hoofdverhaal, zijmissies en verschillende openwereldactiviteiten om gear, upgrades en currency te verzamelen.

Het is geen gacha-game

The Division Resurgence is volledig gratis te spelen en lijkt voor nu ook best wel goed om gratis te spelen voor lange duur. Er zit geen gacha-systeem in dat speelt met FOMO en er zitten dus geen sterke personages versleuteld achter een goksysteem. Je bent en speelt altijd je eigen zelfgemaakte agent, net als in de mainline games.

Je kunt uiteraard wel ingame-aankopen doen. Deze bestaan voornamelijk uit cosmetische aanpassingen. Skins voor je personage, wapens en er zijn met gacha te vergelijken systemen waarin je speciale skins kunt verdienen. Je kunt ook een Battle Pass kopen waarmee je materialen en skins kunt vrijspelen. Tot nu toe heb ik gemerkt dat ik de game heel goed doorkom zonder ook maar een cent uit te geven, maar ik merk ook dat ik helemaal geen behoefte heb om ergens voor te betalen. Je zou denken dat dit een goed teken is, maar het baart me enigszins ook zorgen.

De cosmetische aanpassingen zijn niet zo interessant en op dit moment verloopt de game soepel genoeg, waardoor ik geen druk voel om extra materialen te kopen of versnellers via een Battle Pass. Ubisoft moet toch zijn geld verdienen met deze game en ik vraag me af of The Division Resurgence op deze manier wel genoeg geld in het laatje brengt om de servers in de lucht te houden. Hoe vervelend en verslavend een gacha-systeem ook is, ze werken wel en ze leveren veel geld op. Aan de ene kant juich ik Ubisoft toe met hun free-to-play-friendly aanpak. Maar aan de andere kant wil ik graag dat ik deze game over twee jaar nog kan spelen en het voor Ubisoft interessant blijft om The Division Resurgence door te ontwikkelen.

Het lijkt op

Wie The Division al eens heeft gespeeld, treedt gelijk in bekende sporen. De locatie lijkt sprekend op die van het eerste deel en de systemen komen veelal overeen met The Division 2. De manier waarop je de game speelt, komt overeen met beide games. Het is nog steeds een cover-based third-person shooter in een grote open stad. Hierin voer je missies uit en volg je een verhaal terwijl je het opneemt tegen vijanden uit verschillende bekende facties, maar ook eentje exclusief voor Resurgence: de Freemen. De toch wel minst uitgesproken van ze allemaal.

En die laatste zin geldt eigenlijk wel voor de hele game. Ja, het is The Division, en het doet eigenlijk alles wat The Division doet met een typisch mobile-gaming-sausje eroverheen, maar het is wel heel erg generiek. Misschien wel iets te generiek. Het verhaal is oninteressant, de personages zijn zielloos en veel wordt ingesproken door AI. Het wil allemaal niet echt overtuigen. Het lijkt er eigenlijk op alsof al de minder leuke missies en fillercontent uit de voorgaande games is geleend voor deze game. Zelfs de locaties waar we in spelen zijn stuk voor stuk saai en inspiratieloos.

Performance en graphics

The Division Resurgence heb ik gespeeld op een Samsung Galaxy S25 Ultra en via MuMUPlayer op pc, daarover later meer. Je kunt tijdens het spelen kiezen uit verschillende grafische instellingen en drie frameratemodi. Speel je op de High-settings? Dan is je maximale fps rond de 40, maar vaak lager dan dat. Speel je op Medium of Low, is de maximale fps 60, maar wederom vaak lager dan dat. De target fps wordt uitzonderlijk gehaald en de game ziet er eigenlijk nooit echt heel mooi uit. Het is onmogelijk om de game op High te spelen in 60 fps, zelfs niet als je de game speelt op pc via een emulator.

Over de wisselvallige graphics kan ik heen komen; ik speel immers een gigantische openwereldgame met naadloze verbindingen op een smartphone. De performance is een ander verhaal. Die vaak echt ondermaats. Vooral als er veel op het beeldscherm gebeurt, wat al snel is in een hectische situatie of een exfil in de Dark Zone. Hier moet echt aan gesleuteld worden en ik speel op een best wel high-end telefoon. Ik kan me niet voorstellen hoe deze game draait op oudere toestellen die minder performance hebben.

Emuleren via pc?

Het kan! Een van de redenen waarom Destiny Rising zo ontzettend populair was, was dat het vanaf dag één ontzettend vlekkeloos werkte op pc via een emulator als MuMUPlayer. Tijdens de Early Access-periode heb ik geprobeerd om de game draaiend te krijgen via MuMUPlayer, maar het wilde niet echt lukken. Het goede nieuws: het werkt nu wel! Niet vlekkeloos, maar wel een stuk beter dan tevoren. Ubisoft heeft namelijk niet samengewerkt met MuMUPlayer om het te optimaliseren voor een emulator, maar het team achter MuMUPlayer zelf heeft er alles aan gedaan om het zo best mogelijk te optimaliseren. Dat is grotendeels gelukt en dat zal met de tijd alleen nog maar verbeteren. Dit was vanaf de release in ieder geval veruit de beste manier om de game te spelen.

Op het moment van schrijven heeft Ubisoft geen plannen om de game verder zelf te optimaliseren voor emulators op pc.

Verdict

The Division Resurgence voelt als een pocketversie van de mainline games; herkenbaar, maar nergens echt indrukwekkend. Er is genoeg te doen, maar zelden iets wat blijft hangen. De magie en epische momenten van eerdere delen ontbreken vrijwel volledig. Alleen de Dark Zone weet nog te prikkelen, maar zelfs dat is niet genoeg om me dagelijks terug te laten keren. Misschien is juist dat vasthouden aan de bekende formule hier de grootste misstap geweest.