Forza Horizon 6 onthuld Japan map

Playground Games is hard aan het werk aan zowel Forza Horizon 6, als de Fable reboot. Forza verschijnt echter al op 16 mei 2026. Tijd dus voor Playground om langzaam die marketing kraan open te draaien. Dit keer doen ze dat met een teaser voor de map!

Het Horizon Japan Festival gaat binnenkort van start en we weten allemaal dat de Horizon games tegenwoordig meerdere seizoenen bevatten. De zomer in Japan? Die is onvergefelijk heet, klam en zonnig. Maar, in een auto die met 250 km/u over de straten vlamt, kan je zeer zeker een beetje afkoeling vinden. Playground laat daarom een teaser van de map zien, die verstrekt van de drukke neon-gevulde straten van Tokyo, helemaal tot aan de Japanse Alpen, waar zelfs een beetje sneeuw je om de oren kan vliegen.

Playground gaf zelf al aan dat de Horizon 6 map de grootste, meest bepakte map gaat zijn die ooit in deze franchise het licht heeft mogen zien. Japanse autocultuur, meer dan 500 verschillende auto’s én een boel bloesemblaadjes door de lucht, dat kan je vinden in de kaart hier beneden.

This is Horizon Japan! From the iconic downtown streets of Tokyo City all the way to the snowy Japanese Alps, #ForzaHorizon6 introduces our most dense and vertical map yet. Which roads are you most excited to cruise and drift with your friends? pic.twitter.com/78GmkqzsWt — Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 8, 2026

Kijk jij uit naar Forza Horizon 6? Je kan de game vanaf 16 mei 2026 spelen in volle Japanse glorie op jouw Xbox Series X/S, of op PC. Of en wanneer er een PS5 versie van de game verschijnt, dat is nog niet bekend.