Review | Philips Evnia 27M2N5901A

De nieuwe Philips Evnia 27M2N5901A is een gaming monitor die geschikt is voor de competitive gamer die ook nog eens een creatieve kant heeft. Deze dual-native resolution monitor is geschikt voor elke situatie!

De Philips Evnia 27M2N5901A is zo’n monitor die meteen een bepaalde indruk achterlaat. Niet omdat hij schreeuwerig is, maar juist omdat hij er modern en fris uitziet én ook nog eens een leuk prijskaartje heeft. Het is een scherm dat duidelijk gemaakt is voor mensen die zowel willen voordelen willen tijdens het gamen als comfortabel willen werken, zonder dat je eerst een technische handleiding hoeft door te spitten. We gaan dus kijken naar een 27‑inch monitor die vooral draait om flexibiliteit, snelheid en een prettige gebruikerservaring.

Bouw en design

Het ontwerp van de Evnia 27M2N5901A voelt bijna scandinavisch aan: licht, strak en zonder overbodige frutsels. De witte behuizing geeft ’m een rustige uitstraling die in vrijwel elke kamer past, of je nu een minimalistisch bureau hebt of een kleurrijke gaming‑setup. De meegeleverde voet is volledig verstelbaar, waardoor je het scherm kunt kantelen, draaien, in hoogte verstellen en zelfs rechtop kunt zetten als je graag in portrait werkt. Achter het scherm zit Ambiglow‑verlichting die een zachte gloed op de muur werpt, wat vooral ’s avonds een verrassend gezellige sfeer geeft tijdens een pakkende film of juist spannende singleplayer game.

Qua aansluitingen zit je goed: USB‑C mét oplaadfunctie tot 65W voor je laptop of telefoon, twee HDMI 2.1 voor je game consoles en één DisplayPort 1.4 voor de hoogste verversingssnelheden voor computer. De ingebouwde speakers zijn prima voor casual gebruik, al ga je er geen thuisbioscoop mee vervangen. Het geheel voelt stevig maar niet zwaar, precies wat je verwacht van een moderne 27‑inch monitor.

Contentcreatie en professioneel gebruik

Voor werk en creatief gebruik doet deze monitor het verrassend goed. De 4K‑resolutie zorgt voor een scherp beeld, waardoor foto’s, video’s en grafisch werk er netjes uitzien. Ook ondersteunt de Evnia 27M2N5901A 10-bit kleurendiepte en heb je naast de standaard sRGB kleuren ook de keuze voor AdobeRGB én DCI-P3. Ideaal voor mensen die veel grafisch werk of design doen. Dankzij MultiView kun je tevens twee apparaten tegelijk op het scherm tonen, wat ideaal is als je bijvoorbeeld een laptop en desktop naast elkaar wilt gebruiken. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om op één kant je console weer te geven, maar let wel op dat de resolutie wordt aangepast eveneens als de verversingssnelheid.

Specificaties voor gaming

Voor gamers is dit scherm misschien wel het interessantst. De Evnia 27M2N5901A heeft namelijk een soort dubbele persoonlijkheid. In de ene stand draait hij op 4K met 160 Hz, wat ideaal is voor games die er vooral prachtig uit moeten zien, zoals grote open‑world titels of story‑games. In de andere stand schakelt hij naar 1080p met een belachelijk snelle 320 Hz, perfect voor shooters zoals Counter-Strike, Valorant of zelfs Marathon waar elke milliseconde telt. Bewegende beelden blijven scherp dankzij de 0,5 ms MBR‑technologie, en het IPS‑paneel zorgt ervoor dat kleuren levendig blijven, zelfs als je niet recht voor het scherm zit. HDR is aanwezig in de vorm van HDR400, wat leuk is als extra, maar je moet geen spectaculaire HDR‑ervaring verwachten zoals bij high‑end tv’s. Voor PC‑gaming is dit scherm echt een feest, terwijl consoles via HDMI 2.1 prima draaien, al benut je daar niet de allerhoogste verversingssnelheden.

Verdict

De Philips Evnia 27M2N5901A is een veelzijdige monitor die moeiteloos schakelt tussen werk en ontspanning. Het design is fris en modern, de ergonomie is uitstekend en de USB‑C‑connectiviteit maakt hem ideaal voor hybride werkplekken. De echte magie zit in de Dual‑Mode, waarmee je kunt kiezen tussen haarscherpe 4K‑kwaliteit of razendsnelle 320 Hz‑actie. HDR is aanwezig maar niet indrukwekkend, en voor professioneel kleurwerk zijn er betere opties. Maar als je een allround monitor zoekt die gaming, creativiteit en productiviteit combineert zonder gedoe, dan is dit een hele sterke keuze die je bureau meteen een upgrade geeft.

De Philips Evnia 27M2N5901 is te verkrijgen vanaf €329,- bij verschillende verkooppunten.