Nintendo Switch 2 versie van 007 First Light uitgesteld

Nieuws Jordy Gerritse 8 april 2026
007 First Light van de makers van de Hitman World of Assassination Trilogy komt uit op 27 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op dezelfde dag zou de game ook verschijnen voor de Nintendo Switch 2, maar deze versie is uitgesteld tot later deze zomer.
Een nieuwe releasedatum voor de Nintendo Switch 2 versie is nog niet bekend, maar als je de game op een ander platform eerder wil spelen, dan is de releasedatum van 27 mei onveranderd gebleven. Over anderhalve maand mogen we het nieuwe avontuur van IO Interactive induiken en maken we de kruising tussen Uncharted en Hitman eigenhands mee.
007 First Light comes to PlayStation®5, Xbox Series X|S, and PC on May 27th, 2026, and Nintendo Switch 2 later this summer. We’re excited to see players discovering James Bond’s reimagined origin story, and we are looking forward to bringing you the best game experience possible…
— 007 First Light (@007GameIOI) April 8, 2026
Het is nog onduidelijk waarom de Nintendo Switch 2-versie nog iets langer op zich laat wachten, maar grote kans dat het te maken heeft met de optimalisatie voor de zwakste console uit de groep. Gek is het ook niet dat IOI er iets meer tijd voor wil vrijmaken. De Nintendo Switch 2-versie van Hitman 3 werd in het begin ook niet heel positief ontvangen. We zien tegenwoordig dat de Nintendo Switch 2 Ports wel heel erg knap in elkaar gezet zijn. Grote kans dat het dus wel goed komt.
Nog even terugblikken op onze preview van de game tijdens Gamescom 2025? Check ‘m hier!
