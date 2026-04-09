Gaat de Cyberpunk TCG een hit worden?

Cyberpunk TCG: Met de aankondiging dat de onlangs uitgebrachte Cyberpunk 2077 PSSR2 update geen nieuwe content aan de game toegevoegd zou worden leek het steeds duidelijker dat we geen nieuwe Cyberpunk content hoeven te verwachten. Toch staat de franchise niet stil. Er komt namelijk een trading card game.

Het project werd enige maanden geleden aangekondigd en kreeg een Kickstarter campaign die ontzettend snel het beoogde doel haalde. Het lijkt dus een hit te worden, maar is dat wel echt zo?

Hoe speelt het?

Hoewel we zelf nog niet aan de slag zijn geweest met de Cyberpunk TCG zijn er al videos die laten zien hoe het spel werkt. Gezien de kickstarter een credit card vereist, die veel Nederlanders niet hebben, en wij vooralsnog niet weten waar de Cyberpunk TCG verkocht zal worden lijkt het onwaarschijnlijk dat we deel kunnen nemen aan de eerste wave van product releases.

Enkele mensen online maken de vergelijking met de Lorcana TCG. Hoewel de twee TCGs in spel redelijk overeenkomen lijkt de Cyberpunk TCG een stuk dynamischer en lijkt men de basis te leggen voor een meer uitgebreidere TCG in de toekomst. Vooral de Legends brengen unieke wendingen in het verloop van een potje. Vooralsnog lijkt dit dus het sterke punt van de TCG.

Zwakke punten

Maar daarmee moeten we gelijk een aantal zwakke punten aanwijzen. Er lijkt namelijk enorm gebruik gemaakt te worden van FOMO marketing. Zo kregen mensen die zich voor eind januari inschreven voor de newsletter een speciale Lucy kaart. Daarnaast zullen er afhankelijk van welke Kickstarter tier je kiest allerlei exclusieve art cards te verkrijgen zijn. Lukt het niet om de Kickstarter te backen, of wil je niet gelijk een fortuin uitgeven, dan mis je nu al enkele kaarten waarvan we niet weten of deze ooit nog zullen uitkomen. De vraag is dan ook of men wil beginnen aan een collectible card game die nu al beperkt verzamelbaar lijkt te zijn. In een tijd van Pokémon hype en scalping zou het zomaar kunnen dat als de Cyberpunk TCG een hit is, hier dezelfde praktijken van spraken zullen zijn.

Daarnaast is het succes van een TCG voor een groot deel afhankelijk van waar men de kaarten kan kopen, en dan ook deel kan nemen aan het spel. Door een Kickstarter release te doen zullen veel winkels terughoudend zijn in het verkopen van de kaarten. De mensen die interesse hadden zijn namelijk al voorzien via de Kickstarter en het is moeilijk in te schatten of winkels ook nog kunnen verdienen aan de verdere releases van de Cyberpunk TCG. .

Ten slotte zijn veel van de kaarten nog niet getoond. Misschien dat deze uiteindelijk nog onthuld worden. Er is namelijk nog niets duidelijk over een precieze release datum.

Hoopvol

Weirdco lijkt echter vooraf op de hoogte te zijn van deze obstakels en belooft dan ook op basis van drie kerndoelen te werken:

Ten eerste is het doel om te zorgen dat alle spelers en verzamelaars die interesse hebben aan kaarten kunnen komen.

Ten tweede willen ze het makkelijk maken voor lokale winkels om te investeren in de Cyberpunk TCG. Dit met garantie op allocation en restocks.

Als laatste beloven ze volledig transparant te blijven over hoe ze dit zullen bereiken.

Dit zijn voor veel TCGs dan ook de echte knelpunten. Een trading card game heeft namelijk een community nodig.

Wij hopen op een of andere manier toch aan de Cyberpunk TCG te komen en zullen, in het geval dit lukt, dan ook unboxings, event verslagen en verdere content rondom de Cyberpunk TCG te maken. Ben jij hyped voor deze nieuwe TCG? Laat het ons weten in de reacties.