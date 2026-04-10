Castlevania: Belmont’s Curse toont nieuwe beelden en info

Castlevania: Belmont’s Curse is het volgende 2D avontuur binnen de Castlevania franchise. Deze legendarische reeks van Konami gaat al veertig jaar mee en dat wordt gevierd met een nieuwe titel van de makers van Dead Cells.

Castlevania: Belmont’s Curse speelt zich 23 jaar na de gebeurtenissen uit Dracula’s Curse af. In dit deel spelen we als een jonge Belmont en speelt het hele verhaal zich af in Frankrijk, het thuisland van de makers. We zien dan ook bekende historische figuren terugkeren als Jeanne d’Arc. Het hele verhaal neemt een duistere wending zodra het kasteel van Dracula plotseling opduikt.

Konami was ontzettend enthousiast en positief verrast over de nauwkeurigheid en aandacht voor detail in de Dead Cells uitbreiding Return to Castlevania. Het voelde als een perfecte match en daarom zijn Konami, Motion Twin en Evil Empire opnieuw met elkaar naar bed gegaan. Hun nieuwe liefdesbaby: Castlevania: Belmont’s Curse is geen roguelike zoals Dead Cells, maar echt weer een 2D Action Adventure die terugkeert naar de roots van de franchise met een moderne en typisch Evil Empire- smaak.

Het nieuwe Castlevania-avontuur moet dit jaar nog verschijnen op Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 5 en pc.