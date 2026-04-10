Dit was Heroes Made in Asia 2026

Fans van eigenlijk alles uit het verre Oosten kunnen hun hart luchten op Heroes Made in Asia. Het jaarlijks terugkerende evenement in de Jaarbeurs werd in 2026 in het weekend van 21 en 22 maart gehouden en wij waren er wederom bij.

Wat was er te doen?

Fans van voornamelijk anime, manga, cosplay en creativiteit kunnen hun ogen uitkijken tijdens het evenement. Met veel dingen kun je ook zelf aan de slag als je al fan bent, of gewoon heel nieuwsgierig bent. Zo zijn er verschillende zones ingericht met verschillende activiteiten. Er was een grote gamingzone waar je aan de slag kon gaan met de nieuwe game SCREAMER, maar ook Just Dance in een grote groep, en verschillende vechtspellen en games met accessibility controllers.

Uiteraard was er enorm veel ruimte voor cosplayers met een eigen show. Je kon ze verder niet missen, want overal waar je liep, kwam je ze tegen. De Mario’s, 2B’s, Helldivers, Hollow Knight en Cloud. De cosplayers waren met velen en de een was nog mooier dan de ander. Uiteraard hebben we er ook een paar voor de camera gekregen om ze te vragen wat ze eigenlijk zo leuk vinden aan Heroes Made in Asia.

Ik zei al dat er veel te doen was en dat het vooral erg creatief ingestoken is. Naast de creatieve cosplayers was er ook een hele grote indoor markt met allemaal marktkraampjes waar mensen hun eigen creaties verkochten. Dit ging van handgemaakte dobbelstenen voor tabletop RPG’s tot replica-zwaarden, 3D geprinte gadgets, tekeningen, stickers en andere soorten kunst. Je kon zelfs een tattoo laten zetten op de beursvloer! Daar ongeveer tegenover stond dan weer een churroskraam, dus als je van al die naalden in je been een beetje honger kreeg, hoefde je in ieder geval niet ver te lopen voor een zoete, vette hap.

Hier houdt het nog niet op, want als je zelf een beetje creatief bent, of heel nieuwsgierig bent naar het verven van miniatuurtjes, mocht je hier gratis mee aan de slag op Heroes Made in Asia. Er stonden verschillende tafels uitgestald met verschillende kleuren verf en verschillende soorten miniatuurtjes. Het was ook nog eens lekker rustig in deze hoek, waardoor je in alle rust en concentratie de fijnste details op de minatuurtjes kon verven. Of ja, in alle rust. Wij kwamen wel even langs om een foto’tje te maken.

Ik haalde net de churros al even aan. Daar is eigenlijk niet veel Aziatisch aan, maar gelukkig was er enorm veel keuze als je een beetje trek kreeg. Er was een hele foodcourt opgezet met allerlei Aziatische lekkernijen zoals noodles en sushi, maar er was ook genoeg keuze voor gasten die wel van de cultuur, maar niet van de Aziatische keuken houden.

Wat is de One Piece?

Iets waar we ieder jaar ontzettend naar uitkijken op Heroes Made in Asia en soortgelijke evenementen, zijn de special guests die worden uitgenodigd. Vaak krijgen we de mogelijkheid om deze ook kort te spreken om onze brandende vragen te stellen. Zoals: “Wat is de One Piece eigenlijk?”

Dit jaar waren onder andere Craig Fairbrass en Vincent Regan aanwezig tijdens het evenement. Hier spraken ze iedereen toe tijdens verschillende shows en Q&A-panels, maar we kregen een exclusief interview met beide heren om ze van alles te vragen over hun rol in de One Piece Live-Action-serie op Netflix.

We hebben dit jaar enorm veel content gemaakt.