HMIA 2026: Een interview met Garp & Zeff uit One Piece

Tijdens een druk en kleurrijk evenement – vol cosplay, energie en enthousiasme – spraken we met acteurs Vincent Regan en Craig Fairbrass, bekend van de wereldwijde hit: One Piece. Wat begon met stroopwafels, groeide al snel uit tot een openhartig en humoristisch gesprek over superkrachten, familie en de magie van het verhaal van One Piece.

De acteurs waren nog maar net gearriveerd op HMIA 2026 en wij mochten met ze aan de praat. Bomvol energie en droge humor gingen wij het gesprek met deze top-acteurs aan. We hebben het hele interview opgenomen, echter ging alles mis, dat mis kon gaan. De locatie was veel te luid, een corrupte SD-kaart én veel te weinig licht. Maar goed, dan doen we het toch lekker op de ouderwetse manier! Een lekker uitgeschreven interview, met wat highlights!

De eerste indrukken

Fairbrass en Regan waren er dus nog maar net, maar een aantal cosplays zijn zeker opgevallen. “Het is druk, luid en ontzettend kleurrijk,” vertelt Regan. “Maar iedereen heeft echt moeite gedaan met hun outfits – dat is fantastisch.”

Fairbrass herinnert zich meteen een paar opvallende cosplays: een groep van twintig volledig uitgeruste Call of Duty-personages en Regan herinnert zich zelfs iemand met een jurk gemaakt van Pokémon-kaarten. “Dat zou zo de catwalk in Milaan op kunnen,” lacht Regan.

Uiteraard zijn we het interview gestart met een kort gesprek over stroopwafels, nadat we beiden acteurs op traditionele wijze wat van deze wafels hebben gegeven. Blijft toch altijd een leuke ijsbreker!

Welke ‘superkracht’ zou jij kiezen?

In de wereld van One Piece draait alles om zogeheten Devil Fruits, die bijzondere krachten geven. Maar welke kracht zouden zij zelf willen?

Voor Fairbrass is het duidelijk: vliegen.

“Ik heb er als kind al van gedroomd. Gewoon kunnen opstijgen… dat lijkt me geweldig.”

Regan kiest iets strategischer: tijdreizen.

“Als Mihawk je wilt aanvallen, ga je gewoon terug in de tijd,” zegt hij lachend. “Of vooruit. Dat lost een hoop problemen op.”

Herkenning in hun personages

Een vraag die mij op het hart lag en tevens een vraag die ik ook aan Jeff Ward stelde, is naar de overeenkomsten tussen persoon en personage. Zowel Fairbrass als Regan zijn vaders, en inmiddels al opa, hoe zien zij dit?

Regan, als opa, herkent zich in het ‘tough love’-aspect van zijn personage Garp:

“Ik ben best streng, maar wel met een goed hart.”

Ook Fairbrass ziet overeenkomsten:

“Ik heb zelf zonen en kleinkinderen. Je bent soms streng, soms zacht – dat hoort erbij. Die balans zie je ook terug in mijn personage.”

Het ene moment knuffelen, het andere moment een hartig woordje over het leven, dat herkennen ze beiden wel. Het antwoord van beiden was enorm warm, kijk maar eens even.

Source material vs. de Live Action

De anime is natuurlijk al tig jaren te zien, de manga natuurlijk nóg langer te lezen. Maar hebben Regan en Fairbrass zich enigszins kunnen verliezen in deze franchise?

“Ik ben pas net begonnen met de anime,” geeft Regan toe. “Na honderd afleveringen zijn we nog niet eens bij de Grand Line. Dat laat zien hoe groot het verhaal is.”

Juist daarom hebben de makers van de Netflix-serie keuzes moeten maken.

“Ze hebben het verhaal knap teruggebracht tot de kern,” zegt Fairbrass. “En tegelijkertijd fantastische sets gebouwd – de Baratie is echt ongelooflijk.”

Dit kwam eruit na de vraag over set-pieces die handgemaakt zijn. Beiden vonden Baratie veruit het meest indrukwekkend. De kleinkinderen van Fairbrass gaven zelfs al aan, dat ze de LEGO set wilde hebben.

Voor fans die hopen op meer van Chef Zeff heeft Fairbrass een eerlijk antwoord:

“In het originele verhaal komt hij niet echt terug. Dus waarschijnlijk blijft het bij deze rol. Maar ik ben er ontzettend dankbaar voor – het was precies wat ik wilde doen.”

Wat ís de One Piece eigenlijk?

De grote vraag die fans al jaren bezighoudt, kwam natuurlijk ook ter sprake tijdens HMIA: wat is de One Piece?

Regan deelt een interessante theorie:

“Misschien gaat het niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe. Het is een klassieke ‘MacGuffin’ – het object dat het verhaal vooruit drijft. Wat het precies is, doet er misschien minder toe.”

Of, zoals hij het zelf zegt:

“Het kan net zo goed een schelp zijn. Alleen bedenker Eiichiro Oda weet het echt.”

Op de vraag of beiden Eiichiro Oda ontmoet hebben, antwoorden ze een heldere nee. Regan geeft direct duidelijk aan dat hij hem zéér zeker wilt ontmoeten, mocht de kans zich voordoen.

Conclusie

Het is duidelijk dat beide acteurs enorm veel herkenning in hun personages vinden, evenals liefde voor hun personages én de wereld van One Piece. En of het nu gaat om vliegen, tijdreizen of simpelweg een goede stroopwafel – de reis is minstens zo belangrijk als de bestemming.

Nu rust natuurlijk vooral nog de vraag: wat denk jij dat de One Piece is?

