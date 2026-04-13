Honkai: Star Rail – Al het nieuwe in patch 4.2 “So Laughed The Masses”

Het wordt chaos op Planarcadia in de Honkai Star Rail versie 4.2 genaamd “So Laughed The Masses”. Met twee nieuwe karakters en een boel nieuwe content heb je weer genoeg speelplezier!

Honkai Star Rail blaast binnenkort drie kaarsjes uit, en HoYoverse viert dat op z’n eigen manier: groots, chaotisch en met véél gratis pulls. Versie 4.2, “So Laughed the Masses”, verschijnt op 22 april, en de Phantasmoon Games gaan volledig op hol. De inzet wordt verhoogd, de spotlight wordt feller en iedereen in het universum kijkt mee.

Silver Wolf LV.999 en Evanescia stelen de show

De grootste hype zit ‘m natuurlijk in de nieuwe 5‑sterren characters. Silver Wolf LV.999 komt binnen als een soort goddelijke gamer die letterlijk haar eigen gamewereld over het gevecht heen projecteert. Ze gooit cartridges, bufft het team en knalt een laserkanon af dat voelt alsof je pc even vastloopt.

Evanescia is de mysterieuze observer die al talloze Phantasmoon‑runs heeft meegemaakt. Haar hele kit draait om “Certified Banger”, waarmee ze energie blijft genereren en steeds hardere AOE‑attacks eruit ramt. Master Fox helpt vrolijk mee om het hele veld te slopen.

De Trailblazer krijgt een glowstick en gaat full festival mode

Ook de Trailblazer krijgt een nieuwe vorm op de Path of Elation. Hun wapen? Een glowstick die verandert in een lichtzwaard, nunchucks of een hype‑tool om teammates te boosten. Het voelt alsof je midden in een rave staat terwijl je vijanden in elkaar mept.

Anniversary rewards: gratis pulls, Stellar Jades en meer goodies

Omdat het de derde verjaardag is van Honkai Star Rail, worden spelers overladen met cadeaus. Het “Festive Gifts”-event keert terug met 20 gratis pulls. Op 26 april krijg je een blessing card én 1.600 Stellar Jades. Huohuo en Robin komen naar de Stellar Convergence‑shop, waar je ze gratis kunt claimen met een Golden Companion Spirit.

Daarnaast wordt de top‑up bonus gereset, komt er nieuwe loot in de Gift of Stardust‑winkel en krijgt Castorice een nieuwe outfit. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je in een online event zelfs een Silver Wolf LV.999‑thema auto winnen. Ja, een echte auto.

Een debat, een valstrik en een gigantische machtsstrijd

In de main story van patch 4.2 wordt onthuld dat de winnaar van de Phantasmoon Games de permanente Aeon of Elation wordt. Logisch dat iedereen meteen panikeert. Fulwish, een media‑mogul met een té brede glimlach, nodigt alle Supplicants uit voor een live debat in Seafeld City. Natuurlijk is het één grote valstrik, en de Trailblazer moet door een mijnenveld van manipulatie en publieke opinie heen manoeuvreren.

Ondertussen sluiten Silver Wolf en Pearl een geheim pact dat waarschijnlijk alles op z’n kop gaat zetten.

Reruns, buffs en nieuwe events

In de eerste helft van de update keren The Dahlia, Castorice en Firefly terug, en in de tweede helft Tribbie, Sunday en Feixiao. Firefly, Huohuo, Seele en Welt krijgen buffs, dus oude favorieten worden weer relevant.

Verder komen er nieuwe events zoals “Cosmic Data Roaming”, een uitbreiding van Currency Wars, een grote update voor Cosmicon en extra activiteiten zoals Express Renovation Escapade en Relic Recon.

Nieuwe animatie van HoYoverse x MAPPA

Tot slot dropte HoYoverse een teaser voor een nieuwe Honkai Star Rail-animatie, gemaakt samen met MAPPA: “Death in the Afternoon.” Het ziet er veelbelovend uit, dus fans hebben weer iets nieuws om naar uit te kijken.

Honkai Star Rail patch 4.2 “So Laughed The Masses” gaat live op 22 april. De game is gratis te downloaden op verschillende platformen, ook mobile.