Metro 2039 wordt deze week onthuld

Er komt een nieuwe Metro-game aan. De post-apocalyptische horror survival shooter-franchise krijgt een nieuw vervolg en die wordt deze week onthuld. Aanstaande donderdag (16 april), wordt Metro 2039 onthuld.

De vierde mainline titel in de Metro-franchise, Metro 2039, wordt op 16 april 2026 onthuld. Precies om 19:00 in de avond gaat de livestream van start en gaan Xbox, Deep Silver en 4A Games de nieuwe game laten zien. Zoals ik al zei wordt het een mainline titel en is het de eerste nieuwe mainline titel die we te zien krijgen sinds de release van Metro: Exodus uit 20219.

