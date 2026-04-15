Assassin’s Creed Black Flag Resynced krijgt nieuwe content

Nog voordat Ubisoft officieel de schepen de zee op stuurt in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, heeft een flinke leak alweer de nodige details prijsgegeven. Dankzij een security breach bij de Indonesische game rating-instantie IGRS, zo schrijft Insider Gaming, weten we nu dat de remake meer is dan alleen een opgepoetste versie van het origineel. Er komt daadwerkelijk nieuwe content bij.

De samenvatting die via IGRS naar buiten lekte, stelt dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced “nieuw leven inblaast” in de ervaring, terwijl de game “trouw blijft aan de geest van het origineel”. Maar het is de laatste zin die er voor mij echt uitspringt: de game is “gemoderniseerd voor 2026 en bevat een cast aan nieuwe personages en verhalen”. Dus niet een simpele remaster.

Naast de synopsis werd ook bevestigd dat de game een 18+-rating krijgt, net als de eerder gelekte PEGI 18. De platformen die genoemd worden zijn PS5, Xbox Series X/S en PC. Een Nintendo Switch 2-versie ontbreekt vooralsnog, wat op zich logisch is gezien de schaal van de game.

Waarom nieuwe content in Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Voor wie het origineel stukgespeeld heeft, is dit eigenlijk hét nieuws waar we op zaten te wachten, of juist niet. Edward Kenway’s avontuur door de 18e-eeuwse Caraïben was destijds al een van de sterkste verhalen uit de hele franchise, en de gedachte dat Ubisoft nu gaten gaat vullen, nieuwe missies toevoegt en wellicht zelfs locaties uitbreidt, maakt dit meer dan een nostalgieproject.

Eerdere lekken hebben al aangegeven dat de modern day-sequenties volledig uit de game worden geschrapt (jammer genoeg). Die zijn in recente delen nogal uit de gratie gevallen bij een groot deel van de fanbase, zoals ik eerder al uitgebreid besprak in ons artikel over de Assassin’s Creed Animus Hub. De tijd die daarmee vrijkomt, lijkt Ubisoft nu dus in te zetten voor nieuwe historische content. De vraag is echter: vervangen ze hele stukken in de main story of betreft het alleen nieuwe side content?

Wanneer horen we meer over Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Volgens Insider Gaming staat de officiële reveal van Assassin’s Creed Black Flag Resynced gepland voor morgen (16 april), dus dat is letterlijk om de hoek. Interne documenten wijzen op een release ergens in Q2 van Ubisofts fiscale jaar 2027, oftewel tussen juni en augustus van dit jaar. Sommige bronnen hinten zelfs specifiek op juli, al moet je gezien de recente Ubisoft-historie dat soort data altijd met een flinke korrel zout nemen.

Als de reveal inderdaad op 16 april valt, dan krijgen we naar verluidt meteen ook een concrete releasedatum te horen. En dat is goed nieuws, want na jaren van geruchten, speculaties en gelekte stukjes informatie is het tijd dat Ubisoft eindelijk de kaarten op tafel legt.

Zit jij ook te wachten op meer informatie over Assassin’s Creed Black Flag Resynced, of ben je sceptisch over de toegevoegde content? De officiële reveal staat gepland voor 16 april, en als alles doorgaat zoals de geruchten doen vermoeden, kan je deze zomer alweer de zeilen hijsen op je PS5, Xbox Series X/S of PC. Laat het ons weten in de reacties hieronder!