Crimson Desert verkoopt 5 miljoen exemplaren in de eerste maand

Het is geen geheim dat Crimson Desert immens populair is en dat wij de game ook echt vet vinden. Ontwikkelaar Pearl Abyss laat nu weten dat ze 5 miljoen exemplaren verkocht hebben in de eerste maand. Dat is een fantastische milestone voor de studio.

En welverdiend ook natuurlijk. Pearl Abyss is de game aan de lopende band aan het updaten. Ze behandelen de game echt als een MMORPG en luisteren naar speler feedback. Het heeft nog zo z’n gebreken, waaronder convoluted controls, maar ook daar is de ontwikkelaar aan het sleutelen. Game of the Year waardig of niet, de game verkoopt in ieder geval als warme broodjes bij de lokale bakker.

Crimson Desert has sold through over 5 million copies worldwide! Thank you to every Greymane who has joined us on this journey, experienced the world of Pywel, and supported the game. Reaching this milestone would not have been possible without your support and we are truly grateful.

Je kan zeggen dat 5 miljoen een immens succes is, en dat is het ook zeker. Het haalt geen Elden Ring of Hogwart’s Legacy nummers, die 12 miljoen verkochten in de eerste twee weken. Maar voor een relatief nieuwe IP (Black Desert niet meegeteld) behaalt de game Assassin’s Creed en Starfield nummers, wat zeker een succes is.

Wij zijn dus ook benieuwd: heb jij Crimson Desert gespeeld? Wat vind jij van de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!