Xbox Game Pass ondergaat wellicht grootse veranderingen

Xbox Game Pass is een enorm lange tijd in de markt gezet als de beste deal voor gamers. Dit subscriptiemodel zorgt ervoor dat je altijd wat te spelen hebt. Probleem is alleen dat met prijsstijgingen er een discussie lijkt te ontstaan binnen Microsoft of het huidige model nog wel aantrekkelijk is voor Microsoft-gamers.

Prijzen stijgen tegenwoordig doorgaans harder dan de afgelopen jaren. Ga maar eens naar de supermarkt om wat spullen te halen en al snel zie je dat je voor je brood een stuk meer kwijt bent dan een paar jaar terug. Xbox Game Pass lijkt hier ook last van te hebben; het biedt nog wel steeds dezelfde waarde met online gamen en blockbuster games spelen binnen het abonnement, maar de term beste deal voor gamers? Die lijkt discutabel te worden.

Xbox Game Pass te duur

Intern bij Microsoft lijkt er dus een discussie te zijn ontstaan over de huidige prijs van Xbox Game Pass en of dit model nog wel mee te werken is. Dit blijkt uit een interne memo die in handen is gekomen van The Verge. In deze memo naar Xbox-medewerkers spreekt pas aangenomen Microsoft Xbox-baas Asha Sharma dat de dienst te prijzig is geworden en dat Xbox naar een nieuw model moet gaan zoeken hiervoor. Asha had hierover het volgende te zeggen:

“Game Pass is central to gaming value on Xbox. It’s also clear that the current model isn’t the final one,” says Sharma. “Short term, Game Pass has become too expensive for players, so we need a better value equation. Long term, we will evolve Game Pass into a more flexible system which will take time to test and learn around.”

Uit bovenstaande quote kunnen we dus opmaken dat Game Pass nog steeds centraal staat in de waarde van Xbox, maar dat er zeker nog getweaked moet worden aan het aanbod van deze subscriptie. Op korte termijn is Game Pass te duur en op lange termijn is het niet flexibel genoeg. Volgens Asha kost dit wel tijd om te perfectioneren.

Niet gelijk veranderen

Volgens The Verge gaan deze veranderingen niet op korte termijn in. Dit lijkt ook wel te kloppen als we kijken naar de quote en dat dit tijd nodig heeft om te perfectioneren. Toch is het interessant dat Microsoft na zoveel jaar nog steeds lijkt te sleutelen aan het concept van Game Pass. Wellicht dat dit inderdaad nodig is, maar aan de andere kant gaan we dan naar een model waar de first party games niet langer meer gratis speelbaar zijn op day one?

Eigen mening

Zelf heb ik altijd Game Pass enorm verdedigd. Een subscriptiemodel waar je ook nog eens enorm populaire spellen kan spelen. Het is iets wat ik zie als een groot voordeel vergeleken met de Sony PlayStation. Maar de vraag al die jaren bleef wel of het sustainable is. Nu jaren later en wat prijsverhogingen verder, moeten we misschien langzaam aan concluderen dat Game Pass in de huidige vorm inderdaad niet meer te houden is.

Deels zou dit te maken hebben met tegenvallende resultaten vanuit het Xbox-hardwareplatform zelf. Er is ontzettend veel geld gepompt in het aankopen van studio’s de afgelopen jaren: Bethesda, Activision. Dat maakt een enorm breed portfolio voor Xbox Game Pass. Maar als de verkopen dan uitblijven, is er al snel nood aan de man. Dat er dingen moeten veranderen bij Xbox is al lange tijd duidelijk; de consolegeneratie is een gelopen race en ook het management is geheel vernieuwd. Het wordt interessant om de komende tijd te zien waar Xbox en vooral Game Pass gaan staan binnen Microsoft.

