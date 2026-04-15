GXTrust brengt draadloze Forta headset uit voor PlayStation 5

HardwareNieuws 32 Jordy Gerritse 15 april 2026

GXTrust, de gamingtak binnen het welbekende accessoiremerk Trust, komt eindelijk met een draadloze Forta-headset voor de PlayStation 5. De officieel gelicenseerde headset kost € 79,99 en is nu al verkrijgbaar.

De PlayStation 5-gelicenseerde Forta-gamingheadset was een groot succes. Voornamelijk door de zachte prijs van ongeveer vier tientjes werd deze bedrade headset al snel de go-to voor de casual spelers. Zo’n drie jaar later verschijnt de Forta-headset opnieuw voor de PlayStation 5, maar dit keer als draadloze optie. In prijs verdubbeld, maar daardoor ben je wel van het kabeltje af en kun je zo’n 55 uur spelen met een volle batterij. Maar ook als de headset leeg is, kun je verder spelen met de meegeleverde kabel van een meter. Dan moet je trouwens wel heel erg dichtbij je PlayStation gaan zitten.

De Forta Wireless Gaming Headset is vanaf nu verkrijgbaar in drie kleurenopties: wit, zwart en een exclusieve wit/zwarte variant die enkel via Amazon verkocht wordt. De headset heeft een adviesprijs van € 79,99.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

