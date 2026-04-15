Background

Horizon Zero Dawn Remastered komt naar PlayStation Plus Catalogus

Nieuws 39 Jordy Gerritse 15 april 2026

Stop! Je hebt misschien gezien dat Horizon Zero Dawn Remastered voor de PlayStation 5 opeens bij verschillende winkelketens in de aanbieding is voor twee tientjes, maar de game komt deze maand ook naar de PlayStation Plus catalogus voor Extra- en Premium-leden.

Dit bericht komt van bekende industrie-insider Billbil-kun. Hij heeft er tot nu toe nauwelijks naast gezeten. Aangezien we al halverwege april zitten, kan een officiële aankondiging van de PlayStation Plus-line-up voor de on-demandcatalogus ook niet lang meer uitblijven.

Naast Horizon Zero Dawn Remastered, worden The Crew Motorfest en Football Manager 26 ook bevestigd in de line-up. Dit zijn nog niet alle games, want de resterende titels, alsmede de klassieke PlayStation-, PlayStation 2- of PSP-games, zijn nog niet bekend.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation