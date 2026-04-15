PS Plus Games April 2026 – Claim Nu Deze 6 Geweldige Titels!

De PS Plus Games April 2026-update is onthuld en dat betekent dat je snel aan de slag kan gaan met nieuwe games. Welke games? Dat gaan we je vertellen in dit artikel!

De PS Plus Games April 2026 komt er alweer snel aan en er zit deze maand voor ieder wat wils bij. Ben je een voetballiefhebber of meer van het racen? Of houd je wellicht meer van choice-based games? Dan is dit de maand voor jou!

Een nieuwe maand in 2026 en dat betekent weer nieuwe games voor de service. Laten we snel kijken wat er deze maand op het menu staat voor de Sony console spelers.

Een aardige berg dus, zoals je kunt zien. Het grootst op de afbeelding is de Ubisoft+ Classic The Crew Motorfest, waarin je tegen elkaar kan racen. Mocht je daar nu geen plezier uithalen, dan is wellicht Football Manager 26 Console iets voor je. In deze game neem je een team onder handen en probeer je successen te behalen. Football Manager wordt altijd geroemd om zijn realiteit en met deze nieuwste versie kun je weer vele uren in de menu’s doorbrengen.

Mocht dat nu allebei niet je ding zijn en sporten toch liever links laten liggen, dan is er wellicht succes te vinden in Horizon Zero Dawn Remastered. In deze futuristische wereld speel je het karakter Aloy en dit brengt ook weer vele uren met zich mee. Zeker een aanrader wanneer je houdt van singleplayergames.

Het laatste spel dat ik uit de afbeelding wil uitlichten, is The Casting of Frank Stone. In deze keuzebaseerde game maakt elke keus die je maakt impact op het spel. Denk dus goed na over wat de volgende stap is; het kan namelijk het leven van je karakter bepalen.

Ga je een game uit deze ps plus games april 2026-afbeelding spelen? Laat het ons weten!