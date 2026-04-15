THQ Nordic zet releasedata op Gothic Classic-trilogie voor consoles

Uit het niets dropt THQ Nordic eindelijk concrete releasedata voor de langverwachte consoleversies van de klassieke Gothic-games. De trilogie, die in augustus 2025 al werd aangekondigd voor PlayStation en Xbox, verschijnt verspreid over de tweede helft van dit jaar, met een duidelijke focus op nostalgie én toegankelijkheid voor nieuwe spelers.

De aftrap wordt gegeven door Gothic Classic, die op 28 juli verschijnt voor PS5, PS4, Xbox Series en Xbox One. De prijs ligt op €29,99, maar er zit een interessante bonus aan vast: wie de Gothic Remake pre-ordert, krijgt deze klassieker er direct gratis bij. Fysieke edities zijn beschikbaar voor PS5 en Xbox, wat voor verzamelaars natuurlijk mooi meegenomen is.

Daarna is het de beurt aan Gothic II Complete Classic op 29 september. Deze versie bevat meteen de Night of the Raven-expansion, en brengt een van de meest geliefde RPG-sequels ooit naar consoles. Opvallend hier is dat de Xbox-versie wel op disc komt, maar een download vereist — iets om rekening mee te houden als je graag volledig fysiek speelt.

De trilogie wordt compleet gemaakt met Gothic 3 Classic op 24 november. Deze release springt eruit omdat hij ook naar de Switch 2 komt, naast PS5 en Xbox Series.

Zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Uiteraard kijken wij enorm uit naar de Remake, die binnenkort verschijnt.