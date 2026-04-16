Assassin’s Creed Black Flag Resynced verschijnt 9 juli 2026

De releasedatum van Assassin’s Creed Black Flag Resynced is bekend. De remake van het geliefde piratenavontuur verschijnt op 9 juli 2026, zo meldt Insider Gaming vandaag exclusief. Edward Kenway keert deze zomer dus terug naar de Caraïben, en uit de eerste indrukken van de pers klinkt het alsof Ubisoft er iets bijzonders van heeft gemaakt.



Oorspronkelijk was het de bedoeling om Assassin’s Creed Black Flag Resynced vandaag, op 16 april, officieel te onthullen aan het grote publiek. Ubisoft heeft die aankondiging echter uitgesteld naar volgende week. Wat wel doorging, is een presentatie van zo’n 30 minuten voor pers en content creators, en de reacties daarop zijn lovend. Insider Gaming omschrijft het als “completely reworked with a bunch of new content and updates” en noemt het simpelweg “awesome”.

Wat Assassin’s Creed Black Flag Resynced te bieden heeft

Hoewel de details van de presentatie nog onder embargo liggen, weten we dankzij de afgelopen weken aan lekken inmiddels al aardig wat over Assassin’s Creed Black Flag Resynced. De game draait op de nieuwste Anvil-engine, dezelfde die ook Shadows aandrijft. Het combatsysteem is vernieuwd met RPG-elementen, de moderne dag sequenties bij Abstergo zijn volledig geschrapt en er komen nieuwe personages en verhaallijnen bij.

Geschrapte content uit het origineel, waaronder delen van Mary Read haar verhaallijn, keert naar verluidt ook terug. De eilanden worden gevuld met meer activiteiten en zijcontent, en er worden zelfs bepaalde assets van Skull & Bones hergebruikt om de productie efficienter te maken, al zou dat voor spelers niet merkbaar zijn. Kort samengevat: dit is geen opgepoetste remaster, maar een volwaardige remake die het origineel op vrijwel elk vlak wil overtreffen.

Wanneer horen we meer over Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

De publieke onthulling staat nu gepland voor volgende week. Verwacht een reveal trailer, waarschijnlijk vergezeld van de eerste gameplay beelden en preorder informatie. Daarnaast zullen de eerste impressies van de pers en content creators naar buiten komen zodra het embargo verloopt, en op basis van wat Insider Gaming alvast loslaat, mogen we daar behoorlijk enthousiast over zijn.

9 juli 2026, noteer het in je agenda. Assassin’s Creed Black Flag Resynced verschijnt voor PS5, Xbox Series X/S en PC, en is op dag één beschikbaar via Ubisoft+ Premium. Kijk jij uit naar de terugkeer van Edward Kenway, of wacht je eerst de reveal trailer af? Laat het ons weten in de reacties hieronder!