Assassin’s Creed Black Flag Resynced lekt op Ubisoft launcher

Nieuws 61 Dave Schreurs 16 april 2026
Het is zover, of nou ja, bijna. Een listing voor Assassin’s Creed Black Flag Resynced is vandaag kort verschenen op de Ubisoft launcher, compleet met nieuwe artwork van Edward Kenway in een opvallend zwart-met-goud outfit. De pagina werd snel weer offline gehaald, maar niet voordat gebruikers op Reddit een screenshot konden maken
De listing werd gespot op r/GamingLeaksAndRumours en bevatte een korte maar veelzeggende beschrijving.
“Set sail for the Caribbean. (Re)play this classic swashbuckling adventure on Day 1 with Ubisoft+ Premium.”
– Ubisoft
Daarmee bevestigt Ubisoft indirect niet alleen dat de game eraan komt, maar ook dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced op dag één beschikbaar zal zijn voor Ubisoft+ Premium-abonnees.
Eerder schreven we al dat volgens Insider Gaming de officiële onthulling van Assassin’s Creed Black Flag Resynced gepland stond voor halverwege april, en het feit dat de listing vandaag, op 16 april, per ongeluk online verscheen, maakt het bijna onmogelijk dat dit toeval is. Hier zit duidelijk een officiële aankondiging achter die elk moment kan vallen.
Volgens interne documenten die Insider Gaming eerder in handen kreeg, staat de game gepland voor een release in Q2 van Ubisofts fiscale jaar 2027. Dat komt neer op ergens tussen juni en augustus van dit jaar, met sommige bronnen die specifiek richting juli wijzen. Al is het met Ubisoft natuurlijk altijd een kwestie van afwachten tot er daadwerkelijk iets in steen gebeiteld staat.
Met alle lekken van de afgelopen weken kunnen we inmiddels een aardig beeld schetsen van wat we kunnen verwachten. Assassin’s Creed Black Flag Resynced draait op de nieuwste versie van de Anvil-engine, dezelfde die Assassin’s Creed Shadows aandrijft. Het combatsysteem krijgt een flinke update met RPG-elementen in de stijl van Origins, al zouden die RPG-aspecten tijdens de ontwikkeling wel wat teruggeschroefd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
Daarnaast weten we dankzij een eerdere IGRS-ratingleak dat de game nieuwe personages en verhaallijnen bevat, dat de moderne dag sequenties zijn geschrapt en dat geschrapte content uit het origineel, zoals delen van Mary Read haar verhaallijn, mogelijk terugkeert. De map wordt niet groter, maar de eilanden worden wel voller met activiteiten en zijcontent. En voor de techneuten onder ons: Ubisoft hergebruikt ook bepaalde assets van Skull & Bones om kosten te drukken, al zou dat voor spelers niet merkbaar zijn.
Is het eindelijk zover? Alles wijst erop dat de officiële onthulling van Assassin’s Creed Black Flag Resynced vandaag of in de komende uren kan plaatsvinden. De game verschijnt naar verwachting deze zomer voor PS5, Xbox Series X/S en PC, en is op dag een beschikbaar via Ubisoft+ Premium. Laat het ons weten in de reacties hieronder of je net zo enthousiast bent als wij!
