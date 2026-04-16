Insomniac: fans krijgen snel meer Wolverine nieuws

We hebben nog minder dan een half jaartje te gaan tot Insomniac van de web-slingerende Spider-Man overgaat naar de badass Wolverine. Het is fans echter opgevallen dat er nog niet echt veel nieuws of gameplay getoond. De studio geeft zelf aan dat dit snel gaat veranderen…

Zo laat Insomniac Games weten dat we deze lente meer dan voldoende nieuws en gameplay te zien gaan krijgen. De game zal namelijk releasen op 15 september 2026. Het bericht van Insomnia zei eigenlijk vooral “More news coming later this Spring! Wishlist now.” De lente is eind maart begonnen en de zomer begint weer eind juni, dus het zal dan ook zeer zeker niet lang meer duren, voor we meer over de game te zien krijgen.

De verwachtingen zijn hoog, mede door de reputatie van de ontwikkelaar op het gebied van verhalende actiegames. Fans hopen op een diepgaand verhaal, vloeiende gevechten en een wereld die zowel gewelddadig als meeslepend aanvoelt. Als de game deze elementen weet te combineren, kan het uitgroeien tot een van de meest opvallende superheldengames van de komende jaren. Wolverine heeft zeker de impact als personage, om dat waar te maken.

