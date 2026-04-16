Nieuwe Mafia game(s) in ontwikkeling bij Hangar 13

Na het succes van Mafia: The Old Country gaat de franchise door. Stemactrice Carina Conti, die Isabella Torrisi vertolkte in The Old Country, heeft tijdens een livestream bevestigd dat Take-Two groen licht heeft gegeven voor een nieuwe Mafia game bij Hangar 13. Maar het wordt nog spannender, want volgens insider TCMFGames en het account Mafia Game Videos zijn er mogelijk zelfs twee projecten in de pijplijn: een direct vervolg op The Old Country en een volledige Mafia 2 remake.



Conti liet zich tijdens een livestream met YouTuber Bubbly Nuggets het volgende ontvallen:

“I do think the company was approved for another sequel, another Mafia game, which is very exciting. I don’t think we do know where the story goes. We know what happens in this story, right? But how does it tie into the other stories?”

– Carina Conti

Dat klinkt als iemand die meer weet dan ze mag vertellen.

Empire Bay in de jaren ’20: een prequel op Mafia 2

Volgens de geruchten speelt de nieuwe Mafia-game zich af in Empire Bay, de iconische stad uit Mafia 2, maar dan in de jaren 1920 tot 1930. Daarmee wordt het in feite een prequel op Mafia 2, waarin we mogelijk de oorsprong van het conflict tussen de Vinci- en Moretti-families zien ontstaan. Personages als Leo Galante, Frank Vinci en Carlo Falcone, die we kennen uit Mafia 2, zouden als jongere versies van zichzelf kunnen terugkeren, net zoals The Old Country dat al deed met bepaalde karakters.

Een extra hint die fans hebben opgepikt, zit verstopt in de vijfde developer diary van The Old Country. In de video getiteld “The Sounds of Sicily” was te zien hoe Hangar 13 geluidsopnames maakte van wapens als de M1 Garand, de M1 Carbine en een Smith & Wesson Model 10. Dat zijn wapens uit de Tweede Wereldoorlog-periode, die totaal niet thuishoren in het Sicilie van begin 1900. Dit wijst er sterk op dat er al een game in ontwikkeling is die zich later in de tijd afspeelt.

Mafia 2 remake: eindelijk de behandeling die het verdient?

Los van het vervolg op The Old Country, circuleren er ook hardnekkige geruchten over een volledige Mafia 2 remake. En eerlijk is eerlijk, als er een game is die dat verdient, dan is het Mafia 2 wel. Waar het eerste deel in 2020 een prachtige remake kreeg via Mafia: Definitive Edition, moest Mafia 2 het doen met een halfbakken remaster die eigenlijk meer problemen toevoegde dan oploste.

Het verhaal van Vito Scaletta door Empire Bay is voor veel fans, inclusief mijzelf, nog steeds het hoogtepunt van de franchise. Die mix van naoorlogse sfeer, de opkomst van de maffia in Amerika en het persoonlijke drama van Vito en Joe is ongeëvenaard Als Hangar 13 diezelfde kwaliteit neerzet die ze met The Old Country hebben bewezen, dan kan een nieuwe Mafia-game in dat tijdperk werkelijk iets bijzonders worden.

De slimste strategie die ik tot nu toe ben tegengekomen, is het idee dat Hangar 13 eerst de jaren ’20 prequel maakt en vervolgens dezelfde Empire Bay assets hergebruikt voor een Mafia 2 remake die zich later in de jaren ’40 en ’50 afspeelt. Dat zou kosten drukken en tegelijkertijd twee games opleveren die narratief met elkaar verbonden zijn. Of Hangar 13 die route daadwerkelijk bewandelt, dat moeten we afwachten.

Wanneer kunnen we de nieuwe Mafia game verwachten?

Gezien Hangar 13 nu op Unreal Engine 5 werkt, dezelfde engine als The Old Country, zou de ontwikkeling sneller kunnen verlopen dan bij eerdere delen. De overstap van hun eigen Fusion-engine naar Unreal scheelt een hoop tijd doordat tools als MetaHuman en Nanite al standaard in de engine zitten. Volgens de huidige schattingen kijken we naar een release rond 2028 op PS5, Xbox Series X/S en PC.

Wat we wel weten, is dat Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft bevestigd dat The Old Country beter verkocht dan verwacht, met meer dan 1,2 miljoen exemplaren op Steam, PlayStation en Xbox. Die cijfers, gecombineerd met het bewezen concept van lineaire, verhaalgedreven games van onder de 15 uur voor een prijskaartje van 50 euro, geven Hangar 13 precies het vertrouwen en de middelen die ze nodig hebben om door te pakken.

Welke richting hoop jij dat de nieuwe Mafia game opgaat? Een vervolg op The Old Country dat ons meeneemt naar Empire Bay in de jaren ’20, een volledige Mafia 2 remake die Vito Scaletta de behandeling geeft die hij verdient, of misschien zelfs allebei? Laat het ons weten in de reacties hieronder!